'Si no se inmuniza a niños no se detendrá pandemia'

El incremento en el número de contagios y muertes de pacientes afectados por el Covid-19 obedece, no solo al incremento de la movilidad de las personas sino también a que lo están haciendo sin portar el cubrebocas, elemento que los médicos consideran básico para evitar la trasmisión del virus. Pero, además, a decir del director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Carlos Hinojos, mientras no se vacune a los niños, no se podrá detener la pandemia debido a que estos son trasmisores asintomáticos.

“Se ha dicho mucho por epidemiólogos que si no vacunamos a los niños no se va a cortar la pandemia. Antes pensábamos que los niños eran más transmisores que los adultos, no es así, pero si son trasmisores asintomáticos de allí la importancia que se vacunen. Entonces, hay que disminuir la movilidad y aumentar la vacunación; tenemos la ventaja de poder cruzar a Estados Unidos a vacunar a los niños”, señaló.

En este momento, dijo Hinojos, las áreas Covid de los hospitales ya están llenas, aunque no al nivel del año pasado, pero si está pensando ya e incrementar la reconversión para tener la posibilidad de atender un mayor número de pacientes. En enero próximo podría registrarse un repunte.

“Los hospitales están llenos en áreas Covid, pero hay que aclarar que al disminuir la pandemia las instituciones de salud disminuyeron sus áreas de atención también. Ya algunos piensan en reconvertir de nuevo para seguir teniendo más espacios. Hay que mantenernos alerta sobre todo en esta temporada y para enero efectivamente podríamos esperar un repunte de casos por la movilidad de diciembre”, enfatizó.

Abundó en que del total de pacientes hospitalizados únicamente el 8 por ciento estaba vacunado y resaltó que, aunque la vacuna no evita la enfermedad, sí incide directamente en la gravedad con que el trastorno afecte al paciente.

“Solo el 8 por ciento de los hospitalizados tenían vacuna. Sabemos que la vacuna no corta la cadena de trasmisión, si te puedes enfermar estando vacunado, pero la posibilidad de que te pongas grave es menor. La vacuna sigue siendo la mejor herramienta para enfrentar la enfermedad hasta que encontremos un tratamiento para el virus; seguimos sin estar cerca de tener un medicamento o solución específica. Algunos medicamentos prometen un poco pero seguimos sin un tratamiento eficiente”, recalcó.

El médico dijo que efectivamente hay incremento notorio en el número de casos positivos de Covid y la estadística arroja, que es la movilidad y son las mujeres, lo que está generando ese cambio.

“Efectivamente estamos aumentando y la razón es el incremento de la movilidad en las últimas fechas. Otro dato interesante de la estadística es que aumentó mucho la movilidad en mujeres. Se ha demostrado que son más trasmisoras porque tienen mayor contacto con otras personas que los hombres. Ese aumento es lo que nos está causando tanto problema. El fin de semana se registraron 100 mil personas en el centro de la ciudad, ha sido lo más alto de los últimos días. El municipio ha hecho un esfuerzo muy grande por controlar eso y a través de los filtros se han detectado personas con fiebre, les hacen la prueba rápida y las canalizan. Han repartido miles de cubrebocas porque, no solo sigue yendo la gente, sino que lo hace sin cubrebocas cuando hemos insistido tanto que hagan uso de él”.

En este escenario, Hinojos dijo que tras casi dos años de pandemia se han aprendido varias cosas y una de ellas es que, la trasmisión del virus se da principalmente vía aérea, por tanto, el cubrebocas es indispensable. “Eso nos ayudará a tratar de disminuir un poco la trasmisión. Será muy difícil porque están las fiestas y el problema de las posadas es que son en lugares cerrados. Algo que hemos aprendido es que la transmisión no es tanta por objetos inertes, los tapetes no sirven. La trasmisión es vía aérea, por eso el cubrebocas”, enfatizó.

Finalmente dijo que en los próximos días se reunirá el consejo de salud y con números en la mano respecto al cambio en los indicadores, se tomará la decisión de cambiar o no el semáforo epidemiológico.