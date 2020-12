Sí temo por mi seguridad: Maru

Cortesía

Chihuahua— La alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, dijo ayer que teme por su seguridad, luego de denunciar que continúan los ataques de violencia política por motivos de género por parte del gobernador Javier Corral.

“Sería muy mentiroso e hipócrita decir que no tengo miedo. Sí temo por mi seguridad, pero quiero decirte que estoy tranquila, estoy en paz y yo seguiré luchando porque las cosas y procedimientos se den de manera justa y como son, para lo que son”, dijo ayer en el noticiero ADN40 que conduce Mónica Garza, al cual se presentó.

Reconoció que no busca el papel de víctima, sino poner en alto el nombre de las mujeres que han padecido persecución, pues a ella no se le respetó la presunción de inocencia y se le señaló de manera pública en los medios de comunicación, además de no permitirle acceso a la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía.

“No es un tema de victimización, es poner en alto a las mujeres, aguantamos y alzamos la voz ante las injusticias”, expresó la chihuahuense, quien resaltó el rol que han desempeñado en su defensa organizaciones de la sociedad civil como el Colectivo Feminista 50+1.

Expuso ante la audiencia nacional que obtuvo un amparo que ordena al gobernador Javier Corral y a funcionarios estatales, se abstengan de realizar comentarios públicos que violen su presunción de inocencia.

La falta de comunicación con Javier Corral también fue un tema que se trató y se calificó de grave, ya que no sólo se trata de dos personas, sino de la ruptura entre el gobernador y la presidente municipal, dos cargos de investidura, situación que perjudica a los habitantes de la capital del estado, dijo.

En defensa de su postura, Campos recordó que el tema de las acusaciones data de 2016, continuó en 2018 con la interposición de la denuncia, y ahora, justo a seis meses de las próximas elecciones la administración estatal lo saca de nuevo a la luz.

También el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marko Cortés, se pronunció a través de una carta a la opinión pública, el pasado 30 de noviembre, por el respeto a la presunción de inocencia de Campos.