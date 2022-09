Si tienen secuestrado a Morena, o no, no me toca definirlo: Terrazas

Chihuahua.- “Yo estoy en el centro, ni soy loerista ni soy crucista, yo soy morenita”, declaró la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, cuando se le preguntó por la situación que prevalece en Morena, donde Martín Chaparro regresó a la presidencia estatal del partido.

La legisladora dejó claro que ella reconoce la presidencia de Brighite Granados, quien espera la notificación oficial del INE para tomar posesión del cargo para el cual la eligieron los consejeros estatales.

Sobre la resolución que se debe dar al respecto, dijo, se trata de una situación que compete de manera directa al órgano electoral, institución que debe definir cuál es el estatus jurídico y legal de la actual presidencia de Morena en Chihuahua.

Reconoció que al interior de la dirigencia en el estado se identifican dos grupos, uno identificado con la bancada a la cual pertenece, que a su vez se liga a la estructura política del delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera, y otro que se liga a la estructura política del presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuellar.

“Si tienen secuestrado al partido, o no, es un asunto que a mí no me toca definirlo”, concluyó Terrazas Porras.