Siembran vida en las faldas de cerros

Chihuahua.- Ciudadanos de la colonia Misael Núñez y de Alianza Popular realizaron una actividad para recoger neumáticos viejos tirados en la calle y zonas verdes, para cambiarlos por árboles endémicos a fin de reforestar las faldas de diferentes cerros que han sido invadidos por desperdicios como escombro y basura.

Muchas de estas actividades fueron organizadas por Claudia Vázquez, vecina del sector, quien junto con la presidente de la colonia Laura Fierro, vecinos de la 15 de Enero, se juntaron para recoger y ofrecer los arbustos a la gente que se les uniera.

“Nos reunimos para reforestar nuestras colonias, ya que el Vivero Municipal nos donó arbolitos. Hace aproximadamente unos años que nos reunimos vecinos para hacer limpieza de arrolló, lotes baldíos, faldas del cerro, predios abandonados... Seguiré luchando por un mejor Chihuahua. Empezando por mi colonia y las aledañas y ojalá podamos cada día ser más ciudadanos unidos y de más colonias…Nuestro chihuahua pide auxilio y yo si lo escucho. Ya convencí a la presidenta de la colonia de al lado a unirse.. Y así, de uno en uno… Yo sé que es difícil tengo, años en la lucha.. Pero me emociono de ver que de 100 que invito, uno se une y ese uno es la diferencia... Gracias”, expresó la activista, quien estaba emocionada por la respuesta.

También agradeció las donaciones del Vivero Municipal, que dio muy bonitas especies endémicas, que suelen soportar el clima extremoso de Chihuahua, así como las indicaciones para que crezcan sanas y seguir con esta reforestación, que tanta falta le hace al municipio.

“Esto lo hacemos por un Chihuahua más chulo, más sano, más limpio. Por eso no me rajo. Pido a más ciudadanos se unan a esta maravillosa actividad. Las llantas las tiran otros y se van a descansar tranquilos, pero no tienen ni idea el daño que están haciendo, ese mundo les van a dejar a futuras generaciones… A mi sí me preocupa que mundo voy a dejar, por eso continuamos con esto y seguiremos luchando”, manifestó la entusiasta vecina de la colonia.