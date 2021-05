'Siempre me cuidé, pero un día lo contraje'

Contraer la enfermedad del Covid-19 fue una noticia sorpresiva para Guadalupe Arce, quien consideró que desde la llegada de la enfermedad había tomado muy en serio las medidas de prevención, y que sin embargo la enferm e d a d llegó un día, sin que hasta la fecha sepa cómo la contrajó. Tras la noticia, señaló , en tomar la responsabilidad de aislarse y no tener contacto ni siquiera con su familia, pues si bien vivía en la incertidumbre de pensar que la enfermedad podría agravarse cualquier día. Otra de sus mayores preocupaciones era no contagiar a su mamá, que es una adulta mayor.

“Nunca sabes cómo llega, pudo haber sido en el súper, en alguna compra que hice. Yo vivo sólo con mi mamá y salía a hacer pagos, pero pudo ser en cualquier parte. Tú te cuidas, pero cuando te toca, te toca y no sabes ni dónde lo contagias. Yo uso gel, cubrebocas, desinfectante. Lamentablemente es impredecible”, consideró, pero puntualizó que a pesar de ello, considera que es imprescindible no bajar la guardia en cuanto al uso de este tipo de medidas preventivas, así como el evitar salir cuando no se trate de una necesidad.

En su caso, Arce comentó que fue el hecho de haberse quedado sin olfato y el gusto como se percató de que tenía la enfermedad. “Al perder el olfato y el gusto eso fue lo que me alarmó, porque yo sabía que no era normal. Me fui inmediatamente a hacerme el examen y salí positiva”, dijo.

Tras esto debió aislarse sin contacto con su familia por 14 días, y recibió como medicación paracetamol, sin que necesitara durante su cuarentena oxígeno, gracias a que, comentó, fue afortunada al no tener ninguna otra enfermedad o condición que agravara su estado de salud.

“Gracias a Dios que a mí me dio de una manera muy benigna, no tuve síntomas graves, no tuve ni dolor de cabeza, ni calentura, pero siente uno el riesgo de poder contagiar, sobre todo con mi mamá que es una adulta vulnerable. Yo no bajaba para nada ni estaba con nadie, mi hermana nos ayudó, a mí me dejaba mis alimentos en la escalera y después bajaba yo por ellos”.

Además de esta incertidumbre también estaba el pensar que la enfermedad podría agravarse en cualquier momento, que según dijo Arce es algo que siempre se piensa como una posibilidad.

Hasta el momento la enfermedad ya ha sido superada, y a pesar de que los médicos le dijeron que generaría anticuerpos al menos por dos meses, Guadalupe continúa protegiéndose, utilizando cubrebocas y distintas medidas, incluso más que antes de contraer la enfermedad, por lofff que hizo un llamado a los chihuahuenses a ser responsables, pues el Covid puede llegar en cualquier momento.

“Yo tuve la responsabilidad de encerrarme, que podía haber salido porque era asintómatica, pero yo no salí para proteger a las demás personas y a mi familia. Porque hay mucha gente que no sabe ni que lo tiene y anda para todos lados”, condenó.