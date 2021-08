Sigue caso ‘en el cajón de la impunidad’

Archivo / El Diario de Juárez / Escena del día del asesinato de Miroslava Breach

Chihuahua– Sara Mendiola Mendiola, directora ejecutiva de la agrupación Propuesta Cívica y quien fungió como representación social de la familia de la periodista Miroslava Breach Velducea en el juicio de Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, autor material del crimen, dijo que mientras no se presente ante la justicia a los demás responsables, el caso seguirá estando en el cajón de la impunidad.

“Para nosotros no es un caso que esté en plena justicia, claro que no, el caso sigue estando en el cajón de la impunidad y lo hemos dicho así, el caso no dejará de estar en la impunidad hasta que todos los responsables sean juzgados por este crimen”, comentó.

Expresó que la exigencia desde propuesta cívica es que se lleve a todos los responsables de este crimen ante los tribunales de justicia, sin mencionar los nombres de los que se pedía que fueran llevados ante los tribunales. Cerca de donde estaba ella deteniendo la placa conmemorativa, manifestantes portaban una pancarta con las imágenes de Alfredo Piñera Guevara y José Alberto Luévano Rodríguez, a quien relacionaban con el crimen de la periodista.