Siguen en descenso contagios por Covid-19

Chihuahua, Chih.- La cuarta ola de Covid continúa en constante descenso y el día de ayer en el informe técnico de la Secretaría de Salud se informó que en la cuarta semana del año, y al finalizar enero, los casos pasaron de 4,811 en la semana tres, a un total de 2,758 en la cuarta semana. Lo que fue calificado como una buena señal por la directora de Control y Prevención de Enfermedades, doctora Leticia Ruiz, quien señaló que a pesar de ello las reuniones de diciembre que dispararon los casos aún conllevan defunciones sobre todo en la población mayor de 60 años. El día de ayer y tomando en cuenta el desfase en los registros por el fin de semana se tuvo a nivel estatal 154 casos nuevos y dos defunciones en el estado.

“Vemos ya en nuestra gráfica, en los casos confirmados por semana epidemiológica como prácticamente sigue en constante descenso 2,758 casos, un buen número por debajo de la última cifra de la tercer semana, esta es la cuarta semana epidemiológica, vemos ese constante descenso, esto es muy bueno. Hay que continuar con los esfuerzos para que siga descendiendo este número de casos confirmados y no vuelva a dispararse por ninguna causa. Recordemos que esa convivencia que hemos tenido, esa convivencia que tuvimos en las festividades fue uno de los motivos por lo que se incrementó y no debemos bajar la guardia en próximos días para no volver a tener un comportamiento de este tipo”, puntualizó Ruiz.

A pesar de ello señaló que por otra parte las defunciones siguen incrementando principalmente en los mayores de 60 años, lo que adjudicó al comportamiento de las festividades.

“Las personas que se hospitalizan se siguen agravando tienen algunos días en el área de terapia intensiva y después fallecen, se van complicando poco a poco, y la causa es este virus SARS-COV- 2”, señaló.