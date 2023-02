Sin acceso a casa, 60 mil trabajadores

Chihuahua, Chih.- Alrededor de 60 mil trabajadores en el estado que desean comprar una casa no pueden hacerlo debido a que el crédito al cual tienen acceso por parte del Infonavit, no les es suficiente para adqurirla, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), José Rodríguez. Explicó que dicha cifra de trabajadores no tienen accesos ni siquiera a la vivienda más económica, la cual ronda los 450 mil pesos.

Rodríguez señaló que ahora en lugar de ser más fácil acceder a una vivienda, se ha complicado, lo cual se confirma en el hecho de que en 2018 la cantidad de personas que estaban en esta situación eran 38 mil, pero en la actualidad son ya 60 mil, lo que significa un aumento aproximado del 80 por ciento.

El representante de este sector industrial explicó que existen varios factores que promueven esta situación, por ejemplo, que los nuevos lineamientos del Fovissste han tenido poco impacto para mejorar las condiciones para adquirir casas, ya que la mayoría de quienes buscan un inmueble lo hacen a través de Infonavit, que ofrece financiamientos muy bajos.

Sobre el aumento al salario mínimo para este año, que alcanza los 207.44 pesos diarios, expuso que no ha tenido un impacto significativo en los montos de los créditos aprobados y, aunque algunas personas verán una mejor posibilidad de comprar una casa, es poca la gente que gana esa cantidad.

José Rodríguez comentó que los altos costos que tiene la construcción de viviendas han imposibilitado que se logre una recuperación en la industria, por lo que se mantiene por debajo de los índices del 2019. Esto, aunado al incremento que también han tenido los gastos de las empresas, los cuales alcanzan en promedio del 25 por ciento desde el 2020.

El dirigente de la Canadevi agregó que en el estado se construyeron alrededor de 5 mil viviendas durante 2022, las cuales están principalmente en Chihuahua y Juárez, donde se concentra la mayor parte de la población de la entidad.

De acuerdo con información de constructoras, hasta diciembre del 2022, con un sueldo de poco más de 6 mil pesos mensuales, se alcanza un crédito en el Infonavit de 383 mil pesos; 67, mil pesos menos del costo de la casa más económica que se ofrece en el mercado.

En caso de tener un salario de 8 mil pesos al mes, tendría acceso a un crédito de vivienda por 406 mil pesos; el trabajado tendría que aportar 44 mil pesos más para completar el precio de la vivienda.

En otro ejemplo, los trabajadores que tengan un sueldo de 9 mil pesos mensuales tendrían un crédito por 418 mil pesos.

Los que más se acercan a la vivienda más económica que se ofrece en el mercado, son los que perciben 10 mil mensuales con un crédito de 444 mil pesos.

Para poder acceder a cualquiera de esos créditos de Infonavit es necesario contar con al menos 1080 puntos y un año laborando en la misma empresa.

La cantidad de financiamiento depende de siete aspectos que toma en cuenta el Infonavit, la primera es la edad y el salario, de esa se desprende la cantidad que un empleado puede pagar mensualmente sin afectar sus ingresos

Según la plataforma Micrédito Infonavit, el monto mínimo de préstamo sería de 181 mil 355.46 pesos, por un salario mínimo de 3 mil 153.70 pesos mensuales.

A esa cifra se suma el ahorro de la Subcuenta que corresponde al 5 por ciento de dos meses de salario mínimo. Así que son aproximadamente 946.11 pesos por año laborado, dependiendo de cuántos años tiene cotizando, entonces aumenta la cifra.