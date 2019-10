Sin acuerdos, Gobierno Federal y Municipios en revisión de Paquete Económico: Maru

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, confirmó que no hubo reunión con autoridades del Gobierno Federal para revisión del Paquete Económico, en el que hay una reducción del presupuesto para los ayuntamientos.

Así como lo dijo en su momento el alcalde de Huixquilucan, Estado de México, Enrique Vargas de Villar, quien preside la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que fueron plantados luego de haber acordado una reunión, precisó que estarán en comunicación constante para ver qué más alternativas frente a estos recortes.

“El Gobierno Federal se ha comportado insensible y sin escrúpulos con los municipios. No nos vamos a dejar, debemos salir adelante y como ya lo he dicho en otras ocasiones. No queremos que nos den más, pero por lo menos que no nos quiten y es lo que han estado haciendo”, expresó la alcaldesa chihuahuense.