Sin agua en la colonia Hidalgo desde hace una semana

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Hidalgo, la cual colinda con la colonia Esperanza en esta ciudad, se comunicaron a El Diario para solicitar la intervención de la Junta Municipal de Agua, pues dijeron que desde hace una semana no les llega el vital líquido por la red entubada.

Gina N., quien tiene su domicilio en la avenida Luján #10425 (entre calles 110 y 112), dijo a este medio que los problemas de falta de agua se deben también a lo elevado de las casas de esa colonia que se encuentra en pendiente, y la JMAS no ha encontrado la forma de solucionar que les instalen un contenedor en la parte superior para que terminen con el problema de falta de suministro que se les presenta cada año y se agrava con la temporada de calor.

“Ayer hablé a la JMAS y me dijeron que estaba arreglando algo por el Ojo del Chuvíscar y que tendríamos o sea hoy y todavía no es hora que nos llega. No tenemos agua para lavar trastes, ropa, bañarnos, tomar agua, etc. Ahorita el encargado de aquí en la zona es ingeniero Eligio Márquez, ayúdenos por favor”, manifestó la usuaria.