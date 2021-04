Sin avances investigación de Jorge Ceballos ‘el enfermero’

Archivo

A casi tres años de la detención de Jorge Ceballos Almengor, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relacionado en cuatro carpetas de investigación, ninguna de estas ha tenido avance significativo alguno.

De acuerdo a información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el exempleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con cuatro carpetas de investigación en su contra, de las cuales una se encuentra en etapa intermedia suspendida por un amparo, otra en etapa de juicio oral, otra en etapa de enjuiciamiento y una más en la cual ya no se le sigue un proceso penal.

La carpeta suspendida por un amparo y que se encuentra en etapa intermedia es la número 1614/2019, en la cual el enfermero Jorge Alberto C. A., su esposa Lisseth C., y su hijo Jorge C. C., presuntos responsables del multihomicidio de la familia Romero, en hechos registrados el 29 de junio del 2018 contra un matrimonio, sus dos hijas y su yerno, a los cuales el acusado les vendió un órgano para el padre de familia, los cuales fueron asesinados al interior de su domicilio.

En tanto que la causa penal 2276/2018, le fue abierta por su supuesta responsabilidad en el homicidio de la enfermera Laura Soto, a la cual el acusado le habría vendido una plaza de trabajo en el IMSS por 80 mil pesos, razón por la cual la ahora occisa le reclamó el no darle certeza con dicho espacio de trabajo, dándole muerte afuera del Hospital Morelos del IMSS.

Otra de las acusaciones que pesan en contra de Ceballos Almengor, es por el homicidio de otra enfermera, a la cual también le habría vendido otra plaza de trabajo en el IMSS, a la cual asesinó con un arma de fuego en el parque El Palomar.