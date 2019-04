Sin avisar, cierran Infonavit toda la semana

Chihuahua, Chih.- Las oficinas del Infonavit permanerán cerradas toda la semana, por lo que los ciudadanos que acudieron a realizar algún tramite se toparon con la sorpresa, ya que no se había anunciado que no se laboraría hasta el próximo lunes.

La molestia fue evidente por quienes llegaban a las instalaciones de la calle Allende en el Centro, que vieron las rejas cerradas, sin que alguien pudiera darles información, salvo un papel improvisado pegado que anunciaba el cierre. Según algunos, apenas fue hoy por la mañana pusieron el letrero.

Algunos ciudadanos argumentaron venir de colonias alejadas del Norte y Sur de la ciudad, tardaron en llegar por camión, otras batallaron con taxis o servicio particular y también quienes llegaron en auto, que fue un desperdicio de gasolina.

El enojo fue porque la semana pasada no se aviso por ninguna parte, ni la dependencia anuncio en medios e comunicación, por lo que se pensaba que el descanso seria igual que todos, solo los días santos, no desde este lunes.