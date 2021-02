Sin cambios, tarifa de los urbanos en la ciudad

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- La tarifa del transporte público se mantiene sin cambios con un costo de nueve pesos en aquellas rutas que van directo de las colonias al centro de la ciudad y de ocho pesos en las que se tiene que realizar un transbordo, mientras que, la ruta troncal que es operada por el gobierno del estatal tiene un costo de siete pesos.

Juan Gómez, líder de los concesionarios adheridos a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), aseguró que, en lo que va del año no se ha tenido acercamiento con el Gobierno Estatal para solicitar el incremento de la tarifa, pero asegura que es necesario hacerlo, pues desde el 2017 se mantienen los mismos costos y los gastos de operación se han incrementado.

David Holguín, director de Transporte indicó que, por el momento el tema de la tarifa no se pondrá a discusión y se mantendrá la vigencia de los precios establecidos, pues no existen condiciones para generar un incremento, además de que los concesionarios no han cumplido con la renovación de sus unidades, siendo este un compromiso que realizaron.

En este sentido, el representante de los concesionarios manifestó que sí es necesario realizar el ajuste pero que por el momento el tema no se ha planteado formalmente al estado durante este año, aunque la petición es constante, pues han incrementado los costos de operación desde el diesel, así como el mantenimiento de las unidades y cada vez es menor la utilidad que se obtiene. Detalló que este gremio opera alrededor de 15 rutas en la capital del estado y cuenta con 120 unidades, de las cuales el 60 por ciento han sido renovadas con camiones modelo 2018 y posteriores, como parte de los acuerdos que se realizaron.