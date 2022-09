Sin convenio para bajar 271 mdp del Repuve

El Diario / Filas para hacer el trámite

Chihuahua, Chih.– La tardanza en la firma de los convenios para entrega de los recursos del Registro Público Vehicular (Repuve), recaudación federal cuyo recurso se destinará a la conservación de las arterias de circulación en los municipios, es una situación que preocupa al Gobierno del Estado.

Así lo comentó el secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo Vázquez, quien comentó que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos y se encuentran a la espera de los funcionarios federales.

“Hay algunos convenios que aún no se firman, como los de regularización, y ya mandamos los proyectos y todo y no nos han llamado a firmar los convenios, y por lo tanto no nos lo han depositado. Es dinero de los municipios, esa parte está detenida”, concluyó.

De acuerdo con cálculos preliminares, a Chihuahua le corresponderían 271 millones 167 mil 500 pesos, que serían aplicados para la restauración de calles, luego del deterioro notable por el temporal lluvioso reciente.

Dejó de recibir Estado recursos del IEPS

Debido a la caída de los precios del petróleo, Chihuahua dejó de recibir recursos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entrega la Federación, e incluso, en junio el Estado no recibió recursos por este concepto.

Esto lo confirmó también Granillo Vázquez, quien dijo que conforme pasan los meses la situación del IEPS se regulariza, y que en general el atraso de recursos que envía la Federación no resulta significativo.

“Tuvimos un mes que llegó en cero, otro mes llegó más o menos a la mitad y ya se comenzó a regularizar, espero que ahora que está bajando el precio del petróleo y que estamos volviendo a subsidiar menos IEPS, esto se regularice”, manifestó.

Jesús Granillo Vázquez declaró el sábado a El Diario que buscarán que el presupuesto del próximo año sea superior al que se ejerce en el actual, y que mínimo se incremente acorde a la inflación.

De conformidad con esto, explicó, el presupuesto tendría que ser de 88 mil 500 millones de pesos, con una inflación anual de 8.7 al mes de septiembre.