Sin efectos la canícula aquí

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- De acuerdo con el análisis del mapa satelital actual, el meteorólogo Alfonso Méndez aseguró que continuarán las lluvias en el estado y este año no tendrá efectos severos la llamada canícula.

Destacó la presencia de humedad y altas posibilidades de lluvia para el occidente, noroeste y suroeste del estado.

"A pesar de que muchos Estados de la República están en la época de reducción de lluvias, seguirá lloviendo", afirmó y aclaró que la canícula es un fenómeno sin fecha de inicio ni fin, no dura 49 días, no es la época más calurosa y ahora no afecta al estado de Chihuahua.

Aunque las lluvias continuarán en el Estado, disminuirán en las próximas 72 horas para zonas del altiplano o zonas bajas, pero permanecerán al extremo occidente y suroeste del Estado.