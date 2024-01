Sin fecha para nueva convocatoria para magistrado

El Tribunal Superior de Justicia del Estado no tiene una fecha definida para efectuar la elección de la magistratura que no fue posible asignar en el Congreso del Estado por no lograr los candidatos los votos necesarios en la sesión del 19 de diciembre. Ayer fueron presentados ante el pleno del Poder Judicial los tres magistrados electos en un evento privado.

El 19 de diciembre rindieron protesta las y los titulares de las tres de siete magistraturas del Tribunal Superior de Justicia vacantes, luego de ser electos por el pleno del Poder Legislativo.

La primera votación fue la de la Octava Sala Civil en Distrito Morelos donde compitieron Fernando Mendoza Ruiz, Francisco Javier Fierro Islas y Jesús Antonio Cazares Orozco, siendo Mendoza Ruiz quien alcanzó la mayoría calificada.

La segunda fue la Sala Civil y Familiar Regional en Distrito Hidalgo donde compitieron Julio César Merino Enríquez, Héctor Humberto Chacón Varela y Martín Fernando García Vázquez, todos externos del Poder Judicial, siendo el ganador Merino Enríquez

La tercera votación correspondió a la Primera Sala Familiar en Distrito Morelos donde compitieron Karla Esmeralda Reyes Orozco, Flor Chavira Campos y Mayra Judith Reyes Castillo. La mayoría calificada la consiguió Reyes Orozco con 22 votos.

La cuarta y última votación fue la de la Primera Sala Civil Regional en Distrito Bravos donde compitieron Rosa Isela Mora Bustillos, Georgina Ávila Silva y María Ávila Serna, sin embargo ninguna alcanzó la mayoría calificada y volverán a convocar para reiniciar el proceso.

Las salas que por efecto de amparos no pueden ser sometidas a votación en el pleno son la Cuarta Sala Penal Regional en Distrito Bravos y la Quinta Sala Penal en Distrito Morelos. En la Segunda Sala Penal Regional en Distrito Bravos, la terna fue declarada desierta, por ende, será en un proceso posterior cuando se convoque a otros aspirantes a ocupar la magistratura. ochavez@diarioch.com.mx