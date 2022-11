Sin fecha para tercera audiencia masiva vs Aras

Chihuahua, Chih.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respondió ayer que no tienen todavía una fecha programada para la tercera audiencia masiva en contra de los tres únicos imputados de la empresa “Aras Business Group”, Sergio Armando G. C., Diana Ivonne C. P. y Óscar Gonzalo H. M., y que siguen a la espera

El portavoz Israel Hernández, reportó que esperarán a que la Fiscalía General del Estado (FGE) haga la solicitud correspondiente para tal efecto.

El Diario publicó ayer que la próxima audiencia masiva de formulación de cargos por el delito de fraude, por parte de la fiscalía en contra de los tres ex socios de la empresa, los cuales permanecen detenidos bajo proceso penal, será de 700 denuncias de inversionistas afectados.

El licenciado Gerardo Navarrete, quien representa a decenas de inversionistas afectados, expresó que, “tenemos conocimiento que se van a judicializar 700 carpetas de investigación pero no hay fecha todavía.

“No nos han dado fecha en la fiscalía y estamos a la espera del acuerdo que tengan con el Poder Judicial del Estado”, apuntó.