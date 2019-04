Sin freno los choques: otra colisión en la Obrera

Apenas media hora después de haber tenido lugar un choque entre dos vehículos en la colonia Panamericana, se reporta un nuevo accidente en la colonia Obrera, donde otros dos vehículos particulares se impactaron entre sí sufriendo considerables daños.





Tanto en el primer accidente reportado como en este último la causa fue un descuido de parte de uno de los conductores al pasar un cruce de calles sin hacer alto.



En este último caso uno de los vehículos involucrados es una pick up Dodge Ram de color rojo y reciente modelo que impactó a vehículo Ford Contour de color blanco y de modelo retrasado.



Todo parece indicar que el conductor del Contour omitió el alto correspondiente en un cruce de calles de la mencionada colonia, impactando en un costado a la pick up.



Por fortuna este hecho no dejó personas heridas, solo cuantiosos daños materiales.



Agentes de la Policía Vial arribaron al lugar para tomar nota del percance y elaborar el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.