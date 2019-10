Sin incidentes tras las lluvias de ayer

Chihuahua.- El coordinador de Protección Civil Municipal, Joel Estrada Castillo, mencionó que no se tuvieron reportes de emergencias derivados de las fuertes lluvias durante la noche de ayer, así como en la madrugada de hoy, sin embargo advirtió que los próximos días serán de mayor intensidad, por lo que hay que tomar las debidas precauciones.

Reconoció que existen cruces en la ciudad con mayor acumulación de agua y donde se recomienda evitar el paso o bien, tener cuidado ya que el vehículo podría quedar varado.

Las intersecciones de mayor riesgo son en la Avenida Nueva España y Fuentes Mares, en las entradas a la zona de Jardines de Oriente como la Avenida Equus, también en Las Industrias, José María Iglesias, en la Ciprés, Juan Escutia, en la Guillermo Prieto Luján, por mencionar las vialidades que suelen presentar inundaciones.

Aunque los 22 arroyos y los dos ríos que atraviesan la ciudad son inspeccionados de manera constante por el personal encargado, con el fin de evitar taponamientos de basura, maleza o escombros, es importante que las personas tomen conciencia del problema que se genera al arrojar esos materiales a los afluentes y eviten hacerlo para descartar inundaciones.

Siga las siguientes recomendaciones durante las lluvias:

Maneje a velocidad moderada.

Maneje con las luces encendidas.

Sea cortés y ceda el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

Evite transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos. Deténgase y espere a que baje el nivel, es lo más seguro.

No salga de no ser necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

No cruce arroyos o corrientes fuertes.

Evite días de campo o recrearse en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

Retire objetos que puedan volarse en los techos, balcones o terrazas.

Evite sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

Revise que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

No suba a los tejados a tratar de cubrir goteras, espere a que pare de llover.

Resguarde mascotas en el interior o áreas libres de lluvia.