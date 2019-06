'Sin interés Corral en diálogo por caseta de Sacramento'

Chihuahua.- Los diputados de Morena, Miguel Ángel Colunga, y Francisco Humberto Chávez, acompañados de los líderes de comunidades vecinales del ejido Sacramento, Fernando Flores, y Víctor Juanes, acusaron al Gobierno de Javier Corral de no interesarle solucionar el conflicto por la caseta de peaje.

"No es un tema resuelto, no lo hemos podido resolver. No les interesa al Gobierno el diálogo ni tienen la voluntad de llegar a un acuerdo", expresaron.

El líder comunitario Fernando Flores dijo que el gobernador necesita ser atendido incluso psicológicamente por su manera de actuar.

"Que aclare el gobernador esas famosas reestructuraciones donde no ha presentado las tablas de amortizaciones por las casetas", señaló.

Los denunciantes pidieron que sean entregados los tractocamiones que fueron asegurados por los policías y los cuales permanecen en las instalaciones del C-4.

"El secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Velez esta mintiendo al decir que ya fueron entregadas todas las tarjetas. Nunca han presentado la famosa lista, quizás se las otorgaron a sus amigos. La gente del lugar esta viéndose afectada porque la caseta ya no tiene razón de ser, esta dentro de la mancha urbana", denunciaron.