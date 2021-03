Sin justicia para la niña Alondra

Hasta el momento no han podido ser identificados los restos que se cree son de la niña Alondra Nolasco Corpus, desaparecida el 18 de septiembre de 2017, informó la madre de la pequeña desaparecida, Jessica Corpus.

Los restos humanos fueron encontrados al interior de la vivienda del abuelastro, Ramiro Córdova, completamente calcinados, motivo por el cual no se ha podido realizar la prueba de ADN.

“De lo que se ha utilizado, no se ha podido definir nada, porque los restos están muy quemados. Yo no puedo decir que es mi hija, pero tampoco puede decir que no es, por eso yo sigo esperando que la encontremos con vida, mientras no haya más avance en la tecnología no podremos saber si en verdad esos restos son de mi hija”.

La madre, con tono triste reconoció que los trabajos de búsqueda se complicaron debido a la pandemia, ya que la Comisión de Búsqueda no puede agrupar a muchos elementos.

Córdova, principal sospechoso de la desaparición de la niña, permanece prófugo, a pesar de la recompensa de 100 mil pesos que ofrece la Fiscalía General del Estado a quien proporcione información fidedigna para su localización.

La madre hizo un llamado a la ciudadanía para que se sumen a la búsqueda de su hija, y a las autoridades, pidió no desistir en los esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas, que son miles en el estado.