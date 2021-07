Sin luz desde el lunes en la Zarco

Archivo

Vecinos de la colonia Zarco denunciaron la falta de energía eléctrica desde el lunes pasado que la lluvia provocó varios percances, sin embargo a pesar que en algunos sectores han reparado afectaciones, en su calle no ha sido así y están desesperados.

De acuerdo con Luz Elena Talavera, el percance ocurrió cuando durante la tormenta, un árbol cayó en una vivienda cercana en la Calle Abraham González casi al llegar a la 28 de la colonia antes mencionada, lo que afectó a más de cuatro casas que viven en esa cuadra.

No obstante, tras varios reportes hacia la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no han resuelto el problema a pesar que en otras calles ya les devolvieron el servicio de energía, mientras que van dos días en que los vecinos no pueden realizar sus labores domésticas normales.

También denunciaron que al hablar con los funcionarios federales, les han dicho que deben esperar hasta detectar el problema y que hay muchas otras zonas que requieren más de su atención, algo que les ha molestado mucho.

Dijo que el problema de no tener la luz es que los alimentos en el refrigerador se echarán a perder, además de contar con aljibes que funcionan con electricidad, de tal motivo que hay horas en las que no cuentan con agua, razón por la que están desesperados.

Reconoció que no son muchos hogares, pero igualmente es un problema que deben resolver los empleado de la CFE, ya que para eso pagan sus recibos puntualmente.