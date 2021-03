Sin muertos por coronavirus en reporte del último día

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- La Secretaría de Salud estatal reportó esta mañana que no hubo reporte de personas fallecidas por Covid-19 en las últimas 24 horas en esta capital.

Por lo anterior, el nhúmero de decesos acumulados en lo que va de la pandemia se mantuvo igual que ayer, con mil 291 casos; mientras que en casos de contagios aumentó de 14 mil 471 a 14 mil 480 positivos.

En Ciudad Juárez de igual manera no se registraron muertos, y las personas contagiadas pasaron de 29 mil 119 a 29 mil 225 casos.

La subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila Coronado indicó que las cifras que presentan no significa que no haya habido muertos, si no que la información de la plataforma se está actualizando constantemente y en proceso.

A nivel estatal, las personas fallecidas subió un caso, de 5 mil 419 a 5 mil 420 decesos; mientras que los pacientes contagiados pasaron de 55 mil 761 a 55 mil 901.

“Hay que cuidar la sana distancia y el uso del cubre bocas, no hay que relajarnos como sociedad”; manifestó la doctora.