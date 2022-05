'Sin permiso graduaciones de la UACh en Expo Chihuahua'

Chihuahua, Chih.- El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Germán Oliva Jiménez, aseguró que las dos graduaciones de facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) realizadas en el Centro de Convenciones ayer, no contaban con el permiso de la autoridad, razón por la que se levantó acta, sin embargo aclaró que no se suspendió el evento.

Dijo que por ningún motivo, se ha impedido de manera arbitraria que se realicen estos festejos de los graduados de la institución educativa, sino cumplir con el reglamento como es tener el plan de contingencia de Protección Civil Estatal y Municipal, razón por lo cual, se ha actuado.

No obstante, informó que desde principios de año, este mismo recinto ha permitido que se hagan eventos, exposiciones, congresos, sin el permiso del Municipio, razón por la cual, se ha clausurado en cuatro ocasiones.

Estos fueron el 20 de febrero de este año con la llamada Expo Boda, Expo Edúcate el 27 de febrero, Venta de la Gran Rebaja el 13 de marzo y el pasado 26 de abril con la Expo Minera.

“No queremos estar multando, sino no sacar por no tener lo de protección civil. Queremos evitar algún accidente de consecuencias mayúsculas. Las graduaciones que se levantaron actas, fueron las de la mañana, sin embargo para las de la tarde sí se tramitaron. No se clausuró, ni se suspendió”, manifestó el funcionario municipal.