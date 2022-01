'Sin prevención no se reducirán asesinatos'

Los homicidios dolosos continuarán en Chihuahua y en todo el país, mientras la Secretaría de Educación y de Salud no trabajen en el área de la prevención del consumo de drogas y atención de adictos, respectivamente, y los gobernantes entiendan que es necesario abatir la impunidad y fortalecer los ministerios públicos para dar seguimiento a los casos y evitar la “puerta giratoria” de los pocos casos que se denuncian.

Ignacio Manjarrez, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, señaló ayer lo anterior y destacó que la mayoría de los homicidios están relacionados con el narcomenudeo, en el cual, Chihuahua es el número uno según las encuestas.

Por tal motivo, hay que tomar una serie de medidas que ayude a que se vaya disminuyendo el consumo y con ello reducir el mercado que se pelean los distribuidores y conlleva a decenas de homicidios.

Manjarrez Ayub, dijo que desde el nivel básico de educación; medio, medio superior y profesional, se requiere que a través de una buena estrategia pedagógica se oriente a los estudiantes sobre el daño que provoca el consumo de drogas y que hasta genera muertes porque están fabricados con productos químicos y tóxicos.

Si no se empieza a trabajar en la prevención de lo que se dice son las futuras generaciones que están en las escuelas, se seguir teniendo el consumo de drogas y la continuidad del problema de la inseguridad y homicidios dolosos.

También la Secretaría de Salud debe trabajar hasta con más recursos en lo que tiene que ver con la rehabilitación de personas adictas, sea a través de centros de rehabilitación y personal especializado.

Por lo que hace a los adictos no recuperables, debe haber un programa que permita proporcionar medicamente, algunos productos que le evite tener que salir a las calles bajo una supervisión permanente.

Señaló que si hay demanda de drogas, habría oferta y si ésta se presenta siempre habrá quien pelee por ese mercado y desgraciadamente desde la parte de la violencia física.

El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, apuntó que el atacar la impunidad es otro puntpo importante para desalenmtar el homicidio doloso.

Para ello es necesario fortalecer el Ministerio Publico, porque lo que puedan hacer las autoridades policiacas, debe de terminar en una persecución del delito, pero el MP no cuenta con los elementos, recursos, ni capacitación para poder darle seguimiento al poco número de denuncias que se presentan en general.

Si no se fortalece esas áreas, y los gobernantes son entienden que hay que hacerlo sea con personal, capacitación y remuneraciones adecuadas, se seguirá sufriendo de que los asuntos queden impunes y no se lleguen a un juicio a través del Poder Judicial, y asi se tiene, lo que llama mucha gente, como “puerta giratoria”.

El empresario dijo que la autoridad debería abrirse más a la colaboración y propuestas del sector privado, y discutir las cosas, para bien de la sociedad.

Recalcó que mientras no se atiendan las raíces del problema en cuestión de prevención, salud y ministerios públicos, se va a seguir teniendo cifras de crecimiento de delitos, a pesar de lo que se escucha a diario con el presidente de México, de que se van reduciendo los homicidios en México.

El empresario apuntó que no se está reduciendo el número de casos, si no que no tiene la información correcta de lo que pasa en el país, por lo que se requiere de gobiernos que realmente atienda el problema con el objetivo de solucionarlos, y no solo que estén políticamente cosas y en los hechos sea otra cosa.

Finalmente, dijo que, si realmente se quieren resultados, los gobernantes tienen que actuar en consecuencia, o de lo contrario, ahí seguirán las cosas.