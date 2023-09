Sin rastro de tres migrantes de Coyame

Chihuahua.- Tres de los 13 migrantes reportados como desaparecidos en el municipio de Coyame del Sotol en septiembre del 2021, continúan en esa misma situación, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien ayer sostuvo una reunión con familiares de las nueve personas que ya fueron identificadas.

En el encuentro con las víctimas indirectas de este hecho, tanto la fiscal Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Miriam Aguilera, como el director de servicios periciales, Javier Sánchez Herrera, señalaron que la fosa en donde encontraron estos restos óseos ya fue completamente explorada, y que falta dar a conocer un resultado de las pruebas genéticas.

Las personas que ya fueron identificadas de manera oficial son: Rodolfo Guzmán González de 32 años (originario de la ciudad de Santiago de Querétaro); Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Javier Ricardo López Rodríguez de 38; Amador Aguilar de 55; Lorenzo Abraham González Mendoza de 39; Benigno Alberto Álvarez de 36; Alan Ricardo Salas Torres de 22, así como Víctor Hugo A.F. y Obed Gonzalo V.S.

Mientras que Elías Girón Mateo de 31 años (proveniente de la Ciudad de México); José Luis Pallares de 47, Luis Carlos Islas Villegas de 30 y Daniel Alonso Villa Rascón de 31; continúan en calidad de ausentes, por lo que uno de ellos podría ser identificado en los próximos días.

“El grupo de especialistas en materia de medicina y antropología, notificaron que hasta ahora lograron la identidad genética de nueve personas de las 10 que se estableció, fueron localizadas en el predio conocido como El Mimbre, en el municipio de Coyame, y que aún se encuentran en espera de los resultados que confirmen la última identidad”, explicó la FGE en un boletín de prensa oficial.

EN BUSCA DEL SUEÑO AMERICANO

Todos ellos tenían un objetivo en común: encontrar el sueño americano y darle una mejor calidad de vida a su familia. Al parecer todos habían contactado a la misma persona, la cual les ayudaría a cumplir su objetivo.

Presuntamente estos hombres fueron captados por grupos del crimen organizado que controlan la zona fronteriza.

En una de las tantas manifestaciones que familiares hicieron frente a Palacio de Gobierno, una de las víctimas indirectas dijo que estaban levantando la voz por ellos, ya que no estaban presentes. “Somos 13 familias esperando una respuesta, nuestro primer llamado es a la gobernadora y a las autoridades”, externó la esposa de una de las víctimas.

El segundo mensaje en esa ocasión fue para quienes los privaron de su libertad y para los jefes de plaza. “Si por sus razones les quitaron la vida, nos suponemos que quedo saldado lo que debían, ¿pero nosotros qué les debemos?, sólo queremos saber en dónde están”.

Así mismo, los seres queridos de estos jóvenes dijeron que si aún queda un poco de amor en el corazón de los que se los llevaron; piensen que su madre, hermana, hijos, esposa están desconsoladas.

El último llamado fue para la ciudadanía de todo el estado de Chihuahua.

“Yo les pregunto ¿por qué los actos de los malos, es el silencio de los buenos? No te calles, denuncia y no esperes a que te toque a ti vivir esta agonía y desesperación. Nosotros solo buscamos encontrar eso que tanto amamos y a la fuerza se llevaron. Si tu cuentas con información por favor no dudes en mandarnos un mensaje a la página todo será completamente anónimo”.

NUESTRA BÚSQUEDA TERMINÓ

A través de la red social de Facebook, familiares de los desaparecidos publicaron un mensaje en el que agradecieron a todas aquellas personas que ayudaron en la búsqueda de estos hombres.

“Después de 23 meses y once días de desesperación, angustia y sufrimiento mi familia jamás perdió la fe ni la esperanza de encontrarlos. Hoy gracias a Dios y a todas las personas que de alguna forma u otra participaron en nuestra búsqueda, regresamos a casa”, decía el mensaje.

En la publicación, las víctimas indirectas escribieron que no regresaron como hubieran querido y que desafortunadamente viven en un mundo tan inhumano que hoy al regresar a casa de la forma que sea es una bendición.

“Sin duda hoy nuestra búsqueda termina nuestras familias y nosotros estamos profundamente agradecidos con Dios y con quienes hicieron posible esto. Gracias a la Unidad de Desaparecidos, a la Agencia Estatal de Investigación, a Gabino Gómez, al CEDEHM y a todo su equipo, al licenciado Jáuregui, y también gracias a otras personas que no están aquí sus nombres, pero que siempre tendrán un lugar en nuestro corazón”.

Así mismo, agradecieron a aquellos que compartieron la ficha de búsqueda, a los que se preocuparon y preguntaron cómo iba su caso y a aquellos que sin conocerles abrieron su alma y actuaron de corazón.

“Nuestra historia es sólo un ejemplo de que a veces a las personas buenas e inocentes también nos pasan cosas malas. Yo hoy regreso pero quiero pedirte que no olvides a todos los que faltan, sigue compartiendo fichas ay aún muchos que esperan volver a casa con quienes los esperan”.

'AL RATITO TE ALCANZO'

En entrevista para esta casa editora, Rocío Martínez, esposa de Benigno Alberto Álvarez Gómez, uno de los ya identificados, compartió que su búsqueda y su lucha terminaron el día de hoy y que la espere porque “al ratito” lo alcanzará y lo verá en primera fila.

“Pelón fue una promesa y te la cumplí; sabes que te amé, te amo y te amaré por siempre. Fuiste eres y serás el mejor hombre, esposo, hijo, hermano pero sobre todo el mejor papá del mundo; te llevaré por siempre en mi corazón, te abrazo con mi alma y deseo que todas las noches la luna te regale un beso mío”.

De igual manera, ella agradeció a Dios por todos los momentos vividos y por hacerla feliz durante los 16 años que estuvieron juntos.

“Me dejas lo más preciado y valioso para los dos: nuestras hijas que siempre me recordarán el gran amor que nos tuvimos… Ese amor que me mantendrá de pie para poder seguir adelante. Siempre pensaré en ti, pues este amor es para siempre porque no tiene principio ni final”, expresó Rocío.

En ese mismo sentido, ella dijo sentirse agradecida de haber tenido las fuerzas necesarias durante estos casi dos años para encontrarlo a él y para encontrar a sus compañeros que se volvieron parte de su día a día.

“Su partida me duele al igual que la tuya; descansa en paz y vuela alto mi bello ángel. Espérame, al ratito te alcanzo y espero verte en primera fila”, finalizó esta víctima indirecta.

Cabe señalar que la Fiscalía iniciará con los procesos legales que permitan la entrega de los cuerpos a sus familias y en su caso, buscará gestionar los apoyos necesarios para que se realicen los traslados a su lugar de origen.