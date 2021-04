Sin rastros de Myrna Mireya

Chihuahua.- A 72 horas de su desaparición, aún no se tienen indicios sobre el paradero de Myrna Mireya Maldonado Medrano, quien fue vista por última vez el pasado 26 de abril en la zona centro de la ciudad de Cuauhtémoc, el fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco, afirmó que, hasta el momento no existen elementos para determinar que su ausencia tenga relación con el crimen organizado y aceptó que no hay elementos por ahora que permitan su probable ubicación.

En el caso de Brenda Francisca Cera Monclova, quien fuera sustraída de su hogar por sujetos armados, el hecho podría estar relacionado con el narcomenudeo, según expresó el titular de la Fiscalía de distrito.

El titular de la Fiscalía Zona Occidente, manifestó que no existe relación entre ambos casos y se trata de hechos totalmente distintos y que, en ambos es la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), la que lleva las indagatorias.

Myrna Mireya, fue vista por última vez el 26 de abril cuando salió de su domicilio con dirección al centro de la ciudad a bordo de un vehículo Mazda CX3 color guinda con placas de circulación ENY6158 y vestía pantalón de mezclilla, blusa en color blanco, con un suéter en tonalidad clara.

Fue alrededor del mediodía cuando dejó de recibir mensajes y llamadas y se levantó un reporte en la fiscalía el 27 de abril a las 9 horas, por lo que piden a la población que si tienen datos sobre su paradero se comuniquen a los teléfonos 625- 8372066 y/o 625-106-0289.

El reporte establece que, Myrna es conocida en la comunidad, pues se dedica a la venta de seguros, de acuerdo con las indagatorias que se han realizado, no hay elementos para indicar que esté relacionado con el crimen organizado por lo menos eso indican las primeras investigaciones que realiza la autoridad ministerial en la región.

En el caso de la otra mujer desaparecida, la autoridad ministerial la relaciona con el narcomenudeo en la zona