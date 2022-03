‘Sin titularse 670 funcionarios judiciales por falta de tiempo’

/ Edificio de Inforaj

Chihuahua.- El director del Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj) José Luis Chacón Pérez informó que esperan este año disminuir el rezago de 670 empleados judiciales que no se han titulado de las diferentes especialidades y maestrías que ofrece dicho instituto.

En entrevista el titular del Inforaj dijo que “yo llegué hace mes y medio al Inforaj y me percaté de ese rezago. Advierto al llegar que los programas de estudio son profesionalizantes, por lo que muchas veces los funcionarios no se han titulado por falta de tiempo, ya que salen de sus salas o juzgados y no tienen el tiempo suficiente para hacerlo”.

Agregó que por eso se instauró el Curso de Titulación de 120 horas, el cual solo espera la aprobación de la Secretaría de Educación estatal para avanzar en cuanto a la implementación y atención de ese problema.

El director del Inforaj enfatizó que cuando llegó a ese cargo, se dio a la tarea de documentar bien el problema del rezago.

“La propuesta de implementar un curso de titulación especial para esos 670 con rezago de titulación fue una propuesta mía, y vimos que la forma de titulación según el reglamento actualmente es a través de las tesis, es decir, de las investigaciones.

Entonces los alumnos deben hacer tesis o tesina, pero que es lo que pasa; lo que advertí en el Inforaj es que sus cursos y maestrías son profesionalizantes, por lo que la función del Inforaj es capacitar a los funcionarios y hay que profesionalizarlos, pero no necesariamente todos tienen que ser investigadores.

Al hacer los alumnos unas tesis, eso les llevará un buen tiempo, entonces las personas que laboran aquí tienen mucho trabajo, sus jornadas diarias son muy pesadas y con más razón cuando se llevan trabajo a sus casas”, explicó.

Agregó el maestro José Luis Chacón Pérez que fue la manera de implementar una serie de cambios para que sea a través del curso de titulación, una de las formas para que esos alumnos que ya culminaron sus cursos y maestrías, logren titularse.

No precisó una fecha en que se comenzaría a aplicarse dicho curso, pero afirmó que será pronto.

