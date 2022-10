Sin volver a sus hogares

Chihuahua, Chih.- Jocelyn, Aylin, Alexa y Alondra, son sólo cuatro de las más de 112 niñas que permanecen desaparecidas desde 2019. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, del año 2021 a junio del 2022, un total de 66 niñas y adolescentes se encontraban en calidad de desaparecidas.

En estos últimos días, se han presentado dos nuevos casos; se trata de una pequeña de un año, Aylin Aleidi Calvillo Rodríguez y otra más de trece, Jocelyn Escareño Gallardo.

Según las estadísticas, durante el 2019 se registraron 19 casos de niñas y adolescentes con reporte de ausencia, de ellas, dos son de 0 a 11 años, mientras que las otras 17, son de 12 a 17.

En lo que respecta al 2020, fueron 27 las víctimas, cinco de ellas, de 0 a 11 años y 22 de 12 a 17, dando un total de 46 en esos dos años, mientras que, en 18 meses, cómo se dijo anteriormente se cuentan con 66 ausencias, lo que representa un incremento en el número de reportes y que suma un total de 112 niñas desaparecidas desde el 2019.

EL CASO DE AYLIN Y DE JOCELYN LOS MÁS RECIENTES

Los casos más recientes de desaparición, son el de Aylin Aleidi Calvillo Rodríguez, una pequeña de un año de la que no se sabe nada de su paradero.

Según la pesquisa emitida por la autoridad, ella tiene un año y un mes, mide 95 centímetros, pesa 8 kilos 900 gramos es de tez rosada y complexión débil.

Su cabello es regular, ondulado, castaño oscuro, tiene ojos redondos, grandes de color café, nariz recta y labios asimétricos.

Cómo señas particulares, Aylin tiene un hoyuelo en la mejilla izquierda, tiene cuatro dientes frontales y su costilla izquierda está más elevada.

En lo que respecta a Jocelyn Escareño Gallardo, ella fue vista por última vez en la colonia Vicente Güereca el pasado ocho de octubre.

La adolescente, es de nacionalidad mexicana, mide 152 centímetros, pesa 55 kilogramos, es de tez blanca y de complexión delgada, además, tiene el cabello oscuro, lacio, corto, tiene ojos color café, cara ovalada, nariz mediana y labios delgados.

Cómo señas particulares, la pequeña tiene una cicatriz de quemadura en el lado izquierdo del torso que llega hasta la mitad de la pierna y usa brackets.

CUATRO MESES Y 12 DÍAS SIN SABER DE ALEXA

Alexa de 13 años, fue sustraída de su domicilio la madrugada del pasado cinco de junio; pero no sólo eso, sino que, minutos antes, el agresor, le disparó en repetidas ocasiones a la madre de la niña, quien tuvo que ser trasladada a un hospital; el presunto responsable: Pablo Gerardo G. M., alias “El Yayo”.

La Fiscalía General del Estado, informó que, “El yayo”, cuenta con una investigación abierta por delitos de índole sexual, lo que se suma a las indagatorias para el esclarecimiento de lo sucedido.

Además, de acuerdo con datos periodísticos, Pablo Gerardo, ya había participado en otros actos delictivos, en los que se encuentran el homicidio de una mujer quien en vida respondía al nombre de Yesenia Rodríguez Barrera y por homicidio en grado de tentativa en perjuicio de una persona del sexo masculino.

La autoridad, señaló que, actualmente, se mantiene un operativo permanente de búsqueda para tratar de dar con el paradero de la niña, así como de su presunto captor y agresor de la señora Marisol N.

El miedo y la desesperación de no saber nada sobre el paradero de Alexa, llevó a sus familiares y amigos a realizar un operativo de búsqueda improvisado para intentar encontrarla pero no tuvieron éxito y hasta el momento, no han sabido nada de ella.

Previo a esto, se colocaron fotos de la pequeña en el puente, en algunos camiones urbanos, así como en establecimientos cercanos, con la leyenda: “se busca Alexa Núñez, si la ves favor de comunicarte al 6146042814”.

JOANNA Y YEIMI, SON PARTE DE LA ESTADÍSTICA DE ESTOS CUATRO AÑOS

Joanna Paola Romero González y Yeimi Michelle Marta Pineda de 15 y 17 años respectivamente, tienen una cosa en común, y es que, ambas se encuentran desaparecidas.

Desde el 9 de mayo del 2019, los familiares y amigos de Joanna, desconocen de su paradero.

Ella salió del CBTIS 114 en la colonia Casas Grandes y ya no respondió su teléfono ni volvió a casa.

La joven vestía el uniforme escolar; falda gris, calcetas blancas, zapatos de color negro, blusa blanca con el logotipo de CBTIS 114, y sudadera azul cielo.

Joanna Paola Romero González mide 150 centímetros, es de tez morena clara con cabello lacio castaño oscuro, ojos color café oscuro y lunares en la barbilla y desapareció luego de salir del CBTIS 114.

Yeimi Michelle Marta Pineda, fue vista por última vez en agosto del 2021, en la colonia Los Álamos en el municipio de Aldama, desde entonces; tampoco han sabido nada de ella.

De acuerdo con la descripción proporcionada en el reporte, mide 1.65 metros de estatura, pesa 60 kilogramos, aproximadamente, de complexión delgada, tez morena clara, cabello oscuro y quebrado, ojos negros y grandes, su cara es redonda, con nariz y labios pequeños.

ALONDRA, CHIHUAHUA NO TE OLVIDA

Alondra Nolasco Corpus de nueve años, desapareció de su cama la madrugada del 18 de septiembre de 2017 y hasta la fecha, no se sabe nada de ella ni del presunto responsable Ramiro C.C. abuelastro de la menor.

Su madre, Jessica Corpus, la buscó sin cansancio hasta el 14 de octubre del año pasado, día en el que perdió la vida a causa de una enfermedad que la mantenía hospitalizada desde hace varias semanas en el Hospital Morelos del IMSS.

Cuando ocurrieron los hechos, el abuelastro de la niña tenía 48 años, y fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada de la Mujer; fue entrevistado como uno de los sospechosos, pero se determinó que no había resultados o evidencia y decidieron dejarlo en libertad.

Ramiro C. huyó del estado de Chihuahua, y de acuerdo a publicaciones periodísticos fueron los mismos agentes investigadores mencionaron que se habría ido a Sinaloa, sin que hasta la fecha se tenga un resultado contundente del hecho.

Como parte de las estrategias de la Fiscalía, desde hace tiempo se ofrece 100 mil pesos a quien brinde información o cualquier dato que permita dar con el paradero de Ramiro C.

Alondra, Joanna, Jocelyn, Aylin, Yeimi, Alexa y otros cientas de niñas y adolescentes se encuentran sin poder regresar a su casa, y pese a que, la autoridad dice trabajar arduamente en su localización y en tenerlas plenamente identificadas, en el portal oficial de la Fiscalía General del Estado, no hay un reporte real de las víctimas.

Al ingresar, existen pesquisas de años muy atrás o que ni siquiera se han subido, eso sin contar que hay otras cuantas más que pese a que ya fueron localizadas, no se han dado de baja como tal.