Sobredemanda de aspirantes a la Uach, “no entrarán todos”: Rector

Tras dos años de pandemia en que las modelos virtuales en la Universidad Autónoma de Chihuahua alejaron a muchos aspirantes, en este nuevo ciclo del 2022 “hubo una avalancha” de solicitudes que provocaron una sobredemanda por ocupar un lugar en la institución superior, consideró el rector Jesús Villalobos Jión, quien destacó que si bien desde enero se admitieron a todos los aspirantes en esta ocasión no podrán ingresar todos.

“Ahorita estuvimos platicando con los directores para la recepción de los nuevos, fue una avalancha la que se nos vino, porque fueron dos semestres que estuvieron contenidos por la pandemia. Entonces ahorita tenemos una sobredemanda, hemos resuelto en la gran mayoría de las escuelas, pero las tradicionales son las que nos van a faltar”, dijo.

En este sentido expresó que la demanda de facultades como Medicina y Derecho la primera que tuvo hasta mil 800 aspirantes, donde no se tiene la infraestructura para aceptar a tal número.

“Eso es un problema, porque estas facultades que tienen gran aceptación, pero también muchos alumnos no hay donde meterlos. Estamos viendo qué vamos a hacer con ellos. Rechazados va a haber eso no podemos decir que van a entrar todos, porque no caben, es la verdad. Pero estamos haciendo el mayor esfuerzo para aumentar y aceptar le mayor número posible en cada una de las facultades y si bien va a quedar gente fuera tal vez puedan ingresar el próximo semestre”, destacó.

Señaló que en enero sí pudieron ingresar todos a pesar del cambio de sistema como era el modelo de renovación Uach DS.

Cabe destacar que al menos 11 mil aspirantes realizaron el examen de ingreso Ceneval en este presente ciclo para el semestre Agosto-Diciembre 2022.

