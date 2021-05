Sobrevive dos veces al Covid

Cortesía

Gabriela Delgado, de 53 años es madre soltera con dos hijos y un nieto, quien ha logrado sobreponerse a las peripecias de la vida como contraer en dos ocasiones Coronavirus (Covid-19), tener una intervención quirúrgica en la espalda, ya que estuvo a punto de quedar parapléjica, así como vivir con intensidad al ser un ejemplo para sus seres queridos y conocidos.

A pesar de siempre ser una mujer muy activa y social, tuvo que posponer muchos proyectos, especialmente los de teatro y musicales, para guardarse lo mejor posible y tomar todas las medidas sanitarias necesarias.

Entre lo más difícil, ha sido que a principios de este año se sometió a una cirugía de urgencia en la espalda, ya que previamente había tenido una operación, pero debía arreglarse, de lo contrario podría no volver a caminar. Durante estos meses, la recuperación ha sido muy lenta, dolorosa y complicada, pero gracias a su entusiasmo, al amor de sus hijos y seres queridos, va por buen camino y poco a poco recuperar su vida normal.

“Para mi ser mamá ha sido la mayor alegría y el mayor reto de mi vida, lo mejor que le puede pasar a una mujer. Tengo dos hijos Andrés de 28 años, Pamela de 26. Fui madre por primera vez a los 25 y mi vida cambió desde entonces, por instinto y por amor dejas de pensar en ti primero para estar pendiente de las necesidades de ese pedacito parte tuya que te demanda como si te pagara (jajaja). Fueron años de mucho esfuerzo intentando educarlos de la mejor manera, llenándolos de principios, valores, buenas costumbres, hábitos positivos, como todo ser humando con mis limitaciones, mis errores, pero siempre dando lo mejor de mí, hubo épocas difíciles y cuando sentía que quería aventar la toalla me caía el 20 que ellos aprenden más por el ejemplo que por el consejo, así que sacaba fuerzas y seguía adelante. Así han pasado todos estos años, entre el trabajo en casa, la oficina, con algunos tropiezos fuertes de salud en los que ha habido muchas personas que me han apoyado a salir adelante, me siento muy satisfecha de ver en lo que hasta hoy se han convertido mis hijos porque ellos han sido mis mejores cuidadores”, platicó Gaby, como le gusta que le digan.

Está orgullosa de sus hijos porque son personas buenas, responsables, capaces de valerse por sí mismos en todos los aspectos, viven con sus defectos y virtudes pero siempre valoran y agradecen lo que en su momento hizo para que ellos lograran sus metas.

Reconoció que no es perfecta, ha habido desacuerdos pero han comprendido y respetado sus decisiones al igual que ella las de ellos aunque no siempre sea lo mejor, ya que es importante aprender por experiencia propia.

Quisiéramos las madres quitarles todos los obstáculos, pero eso sería no confiar en que ellos son lo suficientemente capaces de tomar su propio camino con todas sus equivocaciones y consecuencias, pero siempre estoy para cuando necesitan mi consejo, mi apoyo y mis brazos.

Ahora que soy abuela, veo reflejado de una manera más clara todo lo que hice con mis hijos, porque tengo la calma, la experiencia y el tiempo para observar, algunas cosas si pudiera las cambiaría…. cuando veo a mi hijo y a mi nieto me llegan sentimientos encontrados, porque ese papá sigue siendo mi niño y ya tiene la responsabilidad de proveer a ese pequeño todo lo que necesita y por otro lado me lleno de orgullo de ver la manera en que lo hace.

Cada día le agradezco a Dios que me concediera ser madre de este hermoso par de hijos que tengo y le ruego que los acompañe y los guíe, que los ayude a volar muy alto y sean muy felices siempre, que les muestre el camino correcto para que cuando yo ya no esté aquí con ellos no se pierdan, el amor que siento por mis hijos es el más puro, grande, incondicional y maravilloso, son mi motor y mi motivación”, compartió la carismática madre y actriz chihuahuense.