Sobrevive haciendo artículos de cuero y como músico

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Elías Carlos Carpio Cadena, es un sexagenario invidente que se gana la vida fabricando artículos de cuero y tocando la guitarra en la calle, sin embargo, el entorno hostil para personas que sufren discapacidad visual, le hacen la vida cada vez más difícil.

Elías Carlos acusa haber sufrido en fechas recientes un par de atropellos automovilísticos, insultos y agresiones por parte de personas que ya no respetan ni tienen las consideraciones que sí tenía la gente antes.

Dentro de su capacitación ha tomado cursos para aprender el uso del bastón, braille, talabartería y desde pequeño toca la guitarra, habilidad que le permite emplearse como músico urbano en puestos de comida, donde pide cooperación a la gente.

Originario de Ciudad Juárez, desde hace décadas vive sólo en el cruce de las calles Batalla de Zacatecas y 90, en el sector de Los Pinos.

A diario debe batallar con los traslados y abusos por parte de personas inconscientes, como los cholos que lo agredieron hace poco por quitarle el poco dinero que llevaba c ons i g o , p r o d u c - to de una jornada de trabajo.

Sus hijos se encuentran en Phoenix y en Monterrey. Sin desanimarse, afirma que él es muy trabajador y le encanta obtener su propio sustento diario, por lo cual proporcionó el teléfono 6142792144, al cual pueden llamar las personas interesadas en comprar o mandar hacer los trabajos de cuero que realiza.