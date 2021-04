Sobreviviente de Covid y taxista

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Raquel De León es una de las pocas conductoras de taxis en la ciudad de Chihuahua, quien por más de 11 años se ha dedicado a brindar el servicio, en el que no solamente le ha servido como fuente de ingresos, sino para sacar adelante a sus tres hijos, además de enfrentarse a situaciones de peligros como asaltos.

Su tiempo de trabajo al volante es el mismo que tiene desde haberse divorciado y hacerse cargo de sus hijos por completo, donde reconoce haber tenido muchas experiencias agradables con sus compañeros, así como peripecias de todo tipo.

No obstante, antes de conducir el carro de sitio, ella era radio operadora, trabajo en el que duró tres años y aprendió mucho pero también sentía interés por ser taxista, así que la necesidad y el entusiasmo hicieron que ahora se dedique a este oficio.

Reconoció haberse contagiado de Coronavirus (Covid-19), pero tuvo la suerte de salir bien librada y estar en perfecto estado de salud, no obstante debido a su trabajo, suele lleva a todo tipo de pasajeros y en las temporadas vacacionales a visitantes y extranjeros, por lo que contagiarse era prácticamente inminente.

“Yo estoy muy contenta con este trabajo, lo disfruto mucho esto de la manejada. Salgo desde las 4:00 de la mañana y le sigo. Me ha ido bien, he tenido mucho apoyo de mis compañeros, es un trabajo pesado pero se puede, sería bueno que más mujeres intentaran. Hay muy pocas, entran y salen rápido porque no les gusta o se les hace pesado. Si se puede, si los hombres lo hacen, nosotras también”, platico la chofer de taxis.

Dijo que a pesar de haber sido víctima de asaltos y que existan pasajeros que se han ido sin pagar, es un trabajo que le ha ayudado para que sus hijos estén bien, ya que uno está casado y feliz, otro con 28 años es ingeniero y el de 14 años está en secundaria, la apoyan mucho.