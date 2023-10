Sobrevivió al cáncer; apoya a niños con el mismo padecimiento

/ Óscar, con 20 años platica que el nunca supo que tenía cáncer (círculo)

Chihuahua.- Regresarle a los que lo apoyaron un poco de lo mucho que le dieron mientras tenía cáncer es lo que mantiene a Óscar dentro de la asociación Conquistando Sonrisas, la cual ayuda a niñas, niños y adolescentes del estado que cuentan con ese mismo diagnóstico.

En entrevista con El Diario de Chihuahua, el voluntario de la organización con causa, narra cómo fue sobrevivir a un tumor que le detectaron en la cabeza cuando él apenas era un niño.

“Tenía como 4 años cuando les dijeron a mis papás que tenía un problema y que al parecer era cáncer”, destaca Óscar, quien agradece a sus padres que pese a su padecimiento, siempre le permitieron vivir una infancia “normal”, sin limitaciones y según sus propias palabras, nunca lo hicieron sentir que estaba enfermo.

“Obviamente tenía visitas al hospital, en que está ahí por el Santuario (de

Guadalupe). Me hacían estudios, me inyectaban, aplicaban medicamento o vacunas, pero la verdad es que yo no recuerdo haber vivido como si fuera un niño enfermo, para mi todo eso era muy normal”.

Aunque Óscar asegura que hay algunas cosas que no recuerda bien por la corta edad en la que se lo detectaron, lo que sí tiene muy presente fue el apoyo que sus padres recibieron de familiares, amigos, compañeros del trabajo y sobre todo de la asociación Conquistando Sonrisas, la cual apoya a los menores de edad y sus familias con gastos de medicamento, traslados para tratamientos, despensas y donaciones de sangre, entre otras campañas.

Fue aproximadamente a los 5 años que a Óscar lo intervinieron quirúrgicamente y le colocaron una válvula en la cabeza, misma que describe, aún tiene puesta.

“Me raparon mi cabeza y me durmieron. Cuando desperté ya tenía la válvula, pero nunca sufrí dolor, ni tenía problemas para hacer mi vida como un niño común”, recalca.

De hecho, explica el joven de 20 años que él nunca supo que tenía cáncer y no fue hasta años después, durante su adolescencia, que se dio cuenta de lo que realmente había pasado.

“Fui conociendo algunos de los síntomas que da el cáncer y empecé a recordar que algunos me daban a mi, como los dolores de cabeza o náuseas, entonces ahí me dí cuenta de que de niño había tenido cáncer”, destaca.

Sin embargo, dice que este choque de información más que asustarlo, le hizo darse cuenta de lo afortunado que había sido al sobrevivir al padecimiento y decidió regresarle a la sociedad el apoyo que le habían dado a él y su familia cuando pasaron por momentos difíciles.

“Es lo que me tiene aquí en Conquistando Sonrisas, el poder retribuir de alguna forma con la donación de sangre, con la venta de boletos para la carrera, y sobre todo con las visitas al hospital para jugar con los niños, es lo que más busco”.

Óscar es un joven de muy pocas palabras, pero con sus acciones deja huella en quienes lo conocen. En su experiencia, dice, sí le ha tocado saber de algunos pequeños que lamentablemente perdieron la lucha contra el cáncer, es por eso que busca darles siempre lo mejor de sí mismo, a través del juego, de la convivencia en los campamentos, de las carreras temáticas y las fiestas y posadas que organizan en la asociación a la que pertenece.

Asimismo, llama a los padres y familiares de los pequeños que tienen algún diagnóstico similar a que no se den por vencidos nunca, pues enfatiza en que siempre hay una posibilidad para superar la enfermedad y sobre todo pide que les den un trato igual a cualquier niño que sueña con jugar, crecer y aprender, sin hacer distinción con los otros pequeños.

Por último invitó a toda la ciudadanía que desee apoyar a los menores con cáncer a sumarse a la Carrera 5K ‘Corriendo por mil sonrisas’, que la organización Conquistando Sonrisas, este próximo 5 de noviembre en la Deportiva Sur, a las 8:00 de la mañana.