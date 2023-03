'Sociedad civil debe recuperar espacios del Comité de Participación Ciudadana'

Chihuahua.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Chihuahua, Salvador Carrejo Orozco, dijo que es indispensable que la sociedad civil recupere los espacios del Comité de Participación Ciudadana (CPC), para que se pueda ofrecer mayor credibilidad en el combate a la corrupción.

En comunicado de prensa, el líder empresarial comentó que el CPC está diseñado como un ente ciudadano, para aportar una visión del combate a la corrupción desde la sociedad, y así atender sus necesidades e inquietudes y no desde el punto de vista gubernamental.

“Los entes de gobierno ya tienen sus propios espacios en el Sistema Estatal Anticorrupción, por ello es importante dejar los de los ciudadanos, para los ciudadanos”, indicó Carrejo Orozco.

Recordó que la primera comisión de selección, desde la creación del Comité de Participación Ciudadana, privilegió la participación de personas que provienen de la Sociedad Civil Organizada, sin embargo, en los últimos tres procesos se han designado exclusivamente a personas que trabajan en alguna dependencia de Gobierno u órgano que participa en el Comité Coordinador, siendo parte del propio Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

“Si bien lo anterior no incumple ninguno de los criterios establecidos en el proceso de selección, no creemos que sea una buena práctica que estos espacios pensados para la sociedad civil organizada, sean ocupados por funcionarios del propio gobierno”, reiteró.

Dijo que esa situación revela que es necesario mejorar los criterios de selección de los integrantes del CPC, de tal manera que se ofrezca mayor credibilidad y de esta forma se fortalezca al SEA en Chihuahua.

“Esta postura de Coparmex no pone en duda la honorabilidad, nivel técnico, experiencia y trayectoria de quienes han sido designados, simplemente creemos que esta práctica, ya recurrente en las últimas designaciones, no es la mejor para brindar dicha credibilidad en un tema tan sensible en nuestro país”, puntualizó.

Expresó que hay oportunidad de perfeccionar los criterios para designar a los miembros del comité de selección, ya que también hay funcionarios de Gobierno en activo, quienes podrían estar sujetos a presiones que los desvíen del cabal cumplimiento de su responsabilidad.

Añadió que el colegiado debe estar conformado por personas de diferente trayectoria, visión y experiencia, para evitar la “ceguera de taller”, pero sobre todo con una visión sensible a las necesidades de la sociedad civil, por lo que la cercanía al propio gobierno puede verse como un inhibidor para el desarrollo adecuado de su trabajo, con completa independencia.

“La conformación de un Comité de Participación Ciudadana que no se identifica con los colectivos y organizaciones de la sociedad civil lo aleja a éstas últimas y entorpece la posibilidad de promover los asuntos de la ciudadanía por los medios que la Ley de Participación Ciudadana ha creado para tales efectos”, precisó.

Finalmente, hizo énfasis en que los ciudadanos deben ocupar y recuperar los espacios que la ley les ofrece, sin embargo, “también debemos hacer la reflexión desde la sociedad civil, sobre la necesidad de motivar mayor participación ciudadana, donde debemos de reconocer que no siempre logramos despertar el interés de más y mejores perfiles para este tipo de espacios”, puntualizó.