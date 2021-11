Sofocan albazo contra aumento al transporte

Archivo/ El Diario

La pretensión, sin estar contemplada, de un aumento a la tarifa del transporte urbano en el estado fue prácticamente sofocada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien respondió a los concesionarios que “no se autorizará ningún incremento hasta que garanticen una mejora en el servicio”.

Apenas el miércoles pasado el Consejo Consultivo de Transporte aprobó con cinco votos de 16 la propuesta de incrementar la tarifa, la cual quedaría en 11 pesos para Ciudad Juárez, en 10 para Chihuahua y 9 para el resto del estado.

Los concesionarios han reiterado que el ajuste al costo del transporte es una de las condicionantes para poder acceder a créditos que permitan la compra de camiones nuevos.

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, comentó que lo votado en el Consejo Consultivo de Transporte está lejos de ser algo definitivo y destacó el hecho de que se haya dado una votación dividida entre los asistentes a la sesión efectuada el miércoles.

Apuntó que ahora lo aprobado será revisado por el Estado, ya que la decisión definitiva es de las autoridades. Recalcó que la determinación es que el servicio tiene que mejorar hacia los ciudadanos.

El funcionario mencionó que tener dos consejos que sesionen, uno en Juárez y otro en Chihuahua, permite contar con las visiones de las dos ciudades y de los actores que participan en este tema, que es uno de los más sensibles.

Enfatizó que la frontera tiene una situación especial, la cual tiene que analizarse de manera independiente.

Gabriel Valdez Juárez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) –de la cual depende la Dirección de Transporte del Estado–, respaldó las declaraciones emitidas por la gobernadora y expuso que la votación que se realizó de la propuesta para incrementar la tarifa del transporte no estaba contemplada, ya que no figuraba en la agenda del día.

Expuso que no habrá aumentos en la tarifa que pagan los usuarios, ya que la única forma en que se pueda dar un ajuste es con una mejora sustancial en el servicio.

Durante la sesión del Consejo Consultivo realizada el miércoles, 11 de los consejeros votaron el punto número siete de la agenda del día, pero según el secretario estatal esto no debió hacerse, ya que se tenían que apegar a los puntos acordados.

El funcionario mencionó que por motivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano no le fue posible permanecer en la sesión del Consejo, por lo que se quedó presidiendo la reunión el director de Transporte, Eduardo Fernández, pero expuso que no tenía información sobre los alcances de la votación ya que solamente se tenía la intención de escuchar las propuestas.

El orden del día constaba de nueve puntos que se iban a revisar a lo largo de la sesión, desde la bienvenida como el punto 1 hasta la clausura en el último. En ninguno de los incisos estaba programado que se votaría alguna de las propuestas, ya que se escucharía a los concesionarios y la postura de la Dirección de Transporte.

Enfatizó que el incremento o no de la tarifa no estaba a discusión. “Les enviamos la convocatoria a todos… el orden del día era sencillo: eran las explicaciones de los concesionarios y la nuestra”, mencionó.

Destacó que el espacio en la sesión era para la revisión de las propuestas, escuchar sus planes y debatir sobre ellos.

Regiones no deben depender

La discusión sobre el aumento en la tarifa del transporte público y las opiniones encontradas entre los integrantes del Consejo Consultivo de la frontera y la capital se debe a la “centralización” de las decisiones, según consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez.

De acuerdo con José Mario Sánchez Soledad, presidente local de Coparmex e integrante del Consejo Consultivo de Transporte en la frontera, las decisiones relacionadas con el colectivo urbano en las principales regiones del estado deben tomarse de manera independiente, sin depender una ciudad de la otra, dado que las necesidades que presentan sus habitantes y el servicio son completamente distintas.

Aun cuando el pasado 26 de octubre en la sesión realizada en Ciudad Juárez los integrantes aprobaron por unanimidad la propuesta de aumento a la tarifa del transporte de 8 a 11 pesos en la frontera, de 9 a 11 pesos en Chihuahua y de 8 a 10 pesos en el resto del estado, ésta fue avalada a “medias” en la capital del estado.

“Aquí en Juárez se pidió que se autorizara la tarifa, porque esa es la manera en la que los concesionarios podrán acreditar ante la banca su fuente de repago. ¿Cómo hacer las corridas financieras para un crédito si no se tiene la tarifa? No se ha querido tomar la decisión porque es un asunto políticamente muy sensible y se entiende, pero si no se resuelve no se pueden tener avances”, dijo Sánchez Soledad.

De acuerdo con el líder del organismo empresarial, para la propuesta presentada en la frontera se realizó un trabajo previo a través de mesas de discusión con concesionarios y otros sectores para poder estar de acuerdo con la matriz de costos, la cual permita tener una tarifa sustentable para pagar los camiones que se adquirirán.

“No pueden manejar las cosas de manera estatal, éstas deben ser conforme a las necesidades del sistema local, porque las condiciones que hay en Chihuahua no son las mismas que las de Juárez. Estas discrepancias en las discusiones se deben a que están centralizando todo, esto debe ser un asunto separado; desde Coparmex vamos a insistir en que los procesos se realicen de manera más transparente”, afirmó.

Según Sánchez Soledad, otra de las cosas que no ha quedado definida es la propuesta de destinar hasta un 10 por ciento del recaudo del sistema para el mantenimiento de las líneas, a cargo de un fideicomiso de transporte.

No habrá un aumento: Maru

Durante su visita a Ciudad Juárez, la gobernadora Campos Galván reiteró que no habrá un aumento a la tarifa del transporte público hasta que los concesionarios mejoren el servicio que prestan a la ciudadanía.

“Quiero refrendar mi compromiso con los juarenses, no va a haber aumento al transporte si éste no se mejora. Hay mucha controversia con este asunto, pero quiero decirle a la gente que lo que queremos es disminuir la carga a los juarenses para que puedan pagar sus impuestos y el Estado pueda tener recursos frescos, no queremos cargarles más la mano a los ciudadanos, no habrá incremento si no hay una política decidida por parte del Gobierno y los transportistas mejoran la atención”, señaló.

