Chihuahua.- “Las autoridades municipales solapan a policías psicópatas que tienen por empleados”, dijo ayer Jenny Prieto, viuda del exministerial Leopoldo Soto quien murió a manos de cinco agentes municipales hace tres meses, sin que hasta el momento haya algún detenido.

“Mientras, los policías absueltos siguen en funciones y sin recibir algún tipo de sanción o entrenamiento; se burlan de la justicia y se regocijan en la impunidad”, consideró Jenny Prieto, en referencia a las declaraciones de la alcaldesa María Eugenia Campos en el sentido de que “no habría impunidad”.

Cuestionó que, a pesar de que hubo más de diez testigos durante la agresión, entre ellos un comandante, todos los policías implicados siguen en funciones en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El pasado 27 de abril, durante la audiencia de vinculación a proceso, la juez de Control, Karla Otero, les retiró a los cinco policías acusados el delito de homicidio calificado y abuso de autoridad, debido a que hubo inconsistencias durante su detención.

No obstante la viuda y sus hijos, testigos del homicidio, han señalado incluso a comandantes como los responsables del crimen, sin que ninguno de ellos hasta el momento haya sido detenido, y sin que se conozca si hay alguna orden de aprehensión en su contra.

Tras el crimen la vida de Jenny y su familia dio un giro total y en la actualidad sufren como víctimas de la falta de justicia luego de que perdieran al sostén económico de la familia.

Por lo anterior señaló que sus hijos sufren secuelas psicológicas llevando a uno de ellos a dejar los estudios.

El caso, sin embargo, que es llevado por un abogado de oficio ya llegó hasta instancias federales, donde se ha solicitado el apoyo para esclarecer este crimen en el que a pesar de que los testigos aseguran poder identificar a los responsables aún no se puede determinar un culpable.

Mientras esta burocracia se lleva a cabo la viuda continúa viviendo en una situación de precariedad y abandono, asimismo, dijo sentirse burlada por los propios policías que “siguen como si nada hubiera pasado”, por lo que condenó que las autoridades permitan que “asesinos” continúen laborando como responsables de la seguridad de los ciudadanos. Jenny, quien también llevó su caso ante Derechos Humanos, comentó que ha considerado convertirse en activista social a raíz del asesinato de su marido frente a ella y sus hijos.

Por el momento la viuda mantiene esperanzas de que el caso siga su curso y que tarde o temprano los responsables pisen la cárcel y paguen por su crimen. Ya que indicó que su primer objetivo es obtener justicia con el fin de que este acontecimiento no quede impune y no vuelva a suceder.

Resolución de CEDH estará hasta septiembre La resolución sobre el caso del arresto del exministerial, Leopoldo Soto Cortéz estará lista hasta septiembre, informó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Nestor Armendáriz Loya.

Mencionó que se ha mantenido contacto con la familia de la víctima; sin embargo, en las últimas semanas se ha trabajado en la resolución del caso, el cual podría estar listo a más tardar en septiembre, con posibilidades de tenerlo en agosto.

Agregó que una vez teniendo el documento, éste se analizará para verificar si se realiza alguna recomendación a las autoridades. Sin resultados, Investigación de Asuntos Internos A tres meses de la muerte del expolicía ministerial, el área de Asuntos Internos aún no concluye con las indagatorias en contra de los cinco agentes que fueron relacionados con los hechos y que un juez los exoneró de responsabilidad penal.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), informó que están a la espera de la resolución para acatar lo que les notifiquen, en caso de que los agentes sean acreedores de una sanción administrativa.

El vocero de la dependencia, Jesús Reyes, manifestó que la investigación por parte de Asuntos Internos, que es un organo que depende de la Secretaría del Ayuntamiento, se mantiene abierta y no existe un plazo para su conclusión. Los agentes identificados como Luis T. M., David R., José S., Fernando M. L., y Pedro C. C., fueron detenidos y puestos a disposición del juez como presuntos responsables del homicidio; sin embargo, en la audiencia de vinculación o no a proceso celebrada el 26 de abril, la juez Karla Otero determinó que no existían elementos suficientes para vincularlos a proceso penal, dejándolos en libertad de forma inmediata.

A pesar de esto, Asuntos Internos abrió una investigación en contra de los elementos para determinar si actuaron con base en los protocolos y hasta el momento no se ha dado una resolución de los hechos.