'Solía amar este día'; Rix fallece el día de cumpleaños de su madre

Dulce María solía celebrar en redes sociales con un post su cumpleaños, cada 19 de febrero; sin embargo este año fue diferente. Su hijo Rix falleció hoy, 19 de febrero, por lo que las palabras de Dulce fueron esta vez de despedida.

"Yo solía amar mi cumpleaños, pero definitivamente te amo más a ti, y si para ti es mejor volar, pues te dejo volar. Dios te puso en mi vida y desde que me enteré fui la más feliz. Fuiste puro amor Rix, tu vida fue maravillosa, y estoy muy agradecida de que me hayas escogido como tu mamá. Tú sabes cuánto te amo bebé. Gracias por haber orado tanto por mi niño, Dios nos escuchó, y quiso llevárselo para que siga siendo ese niño tan alegre, tan vago, tan amoroso, y lo será por toda la eternidad allá en el cielo, porque aquí ya no sería él. Que niño tan maravilloso fuiste mi amor!!!! Te amo por siempre 🤍🙏🏼", fueron las palabras dedicadas a su hijo, quien falleció tras permaneció durante 22 días en coma luego de que el auto que en que viajaba con su abuelo por el periférico de la Juventud fue impactado por otra unidad que circulaba en el sentido contrario y que pasó sobre el camellón.