Solicitan donadores de sangre para Sophia

Familiares de Sophia Quintana Vázquez solicitaron el apoyo de la ciudadanía para donar sangre O+ u O- para esta joven que se encuentra internada en el hospital Star Médica.

Para ello, es necesario acudir en un horario de 7:00 a 13:00 horas presentarse con una identificación (INE, pasaporte, cédula o licencia de manejo).

Los requisitos son: edad de 18 a 65 años de edad; pesar más de 50 kilogramos; presentar identificación oficial vigente y llevar un jugo para tomar antes de la donación.

Además, es necesario no haber tenido cirugías en los últimos seis meses; no haberse realizado tatuaje, perforación, microblading o depilación laser en el último año y no haber ingerido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas.

De igual manera, es indispensable no estar embarazada o lactando, (se puede donar menstruando).

Para la donación de plaquetas es necesario no haber consumido aspirina en los últimos 10 días; no acudir si presenta síntomas respiratorios (fiebre, tos, dificultar parta respirar, dolor de garganta, etcétera) y diarrea en los últimos 30 días.

No acudir si ha tenido contacto con paciente sospechoso o confirmado de COVID-19.

Cabe señalar que no es necesario el ayuno, antes de acudir puede consumir café, té, fruta y abundantes líquidos.