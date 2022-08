Solicitan donadores de sangre y plaquetas para Romy

Chihuahua, Chih.- Familiares de Romina Grisell Reyes Flores, de 12 años, hicieron un llamado a la ciudadanía para pedir plaquetas y sangre.

La donación, puede hacerse en el Banco se Sangre "Hospital Ángeles", en un horario de 8:00 a 12:00 pm; de lunes a viernes.

Entre los requisitos se encuentran: pesar más de 50 kilos, tener de 18 a 65 años, presentar INE, ayuno de 4 horas y no haber tenido cirugías en los últimos seis meses.

Además, de no haberse realizado tatuajes, microblanding, perforaciones y/o depilación láser en el último año, no haber ingerido alcohol y medicamentos en las últimas 48 horas, no estar embarazada y lactando, entre otros.