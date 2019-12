Solicitan donativos para que le realicen una operación de Riñón

Chihuahua.- A través de redes sociales Taurit, padre de Rahgid Gastelum Zertuche, solicita apoyo de la sociedad chihuahuense para costear los gatos para operación de riñones de su hijo, ya que es urgente la realización de esta, le dijeron los médicos.

“Creo en la magia qué todos podemos hacer desde nuestros corazones, jamás me imaginé estar pasando por tanto Dolor y Angustia, mi hijo tiene un padecimiento en el cual los riñones no le funcionan bien, fue internado de emergencia por una parálisis renal y para salvarle la vida lo operaron del riñón Derecho, la desgracia es que la infección estaba muy avanzada y pasaron las bacterias a todo el organismo afectando estómago, pulmones e intestino”, comentó Taurit.

Asimismo señala que los gastos rebasaron su capacidad económica, ya que ascendieron a 200 mil pesos, además requiere una segunda operación del otro riñón, por lo que pone a disposición el número de tarjeta 4766 8414 7619 7499, que es una cuenta de Oxxo, para quien quiera y pueda apoyarlo.

“Estoy devastado y con necesidad de pedir ayuda a todos, amigos y familia, tengo todos los expedientes para quien quiera corroborar a penosa situación”, menciona el padre de Gastelum.

Recalcó, “pido apoyo de la forma más humilde y encarecida, en lo mínimo que puedan y que no les quite paz en sus vidas, pongan su nombre en el depósito, Les deseo salud y que Dios ilumine su camino”.