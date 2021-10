Solicitará abogado juicio político por irregularidades

Chihuahua.- El Consejo de la Judicatura está realizando acciones presumiblemente irregulares al no investigar la elección de jueces y magistrados en la que estuvo involucrada Lucha Castro, por ese motivo, y ante la nula respuesta de parte del citado órgano, se solicitará un juicio político para todos ellos.

Así lo señaló el abogado Martín Aguilar, quien aseguró que acudirá al Congreso de la Unión para hacer lo propio y pedir que se investigue el actuar de los miembros del Consejo, ya que se han quedado callados.

“Esto nos lleva a pedirle al Congreso de la Unión, que es el que debe vigilar ese comportamiento de mal proceder de funcionarios públicos, un juicio político en contra de todos los miembros del Consejo de la Judicatura. Meteré la solicitud de procedencia con los argumentos que tenemos y que vean que estas personas no pueden tomar por propia mano la justicia ni decidir porque solo son representantes de la sociedad y debe haber transparencia, democracia, justicia en un órgano que debe impartir justicia y legalidad. Porque está haciendo presumiblemente cosas irregulares que son del dominio público”, aseguró.

Dijo que considera que hay quienes pretenden proteger a Luz Estela Castro por lo que busca que se investigue y sancione en su caso.

“Sí hay protección para Lucha Castro y es lo que queremos que se investigue, por qué no asumieron su obligación. En el consejo hay diferentes departamentos que deben cumplir una función. Uno de ellos es el de vigilancia, en caso de que este no asuma su responsabilidad el presidente o demás miembros tienen la obligación de perseguir y denunciar un posible delito. No han hecho nada, se han quedado callados, se han estado peleando entre ellos a ver quién de sus consejeros se suman a uno u otro grupo para tomar decisiones que nos perjudican a todos”, señaló.

Lo anterior dijo, es un problema que se arrastra desde 2018 cuando se dio lo que se conoce públicamente como “el cochinero judicial” a través del cual se eligieron jueces y magistrados, aparentemente de manera irregular.

“En 2018 se llevó a cabo la elección de jueces y magistrados en un proceso que fue cuestionado de manera pública y los abogados solicitamos que nos informaran si la versión de la entonces consejera Castro había dicho la verdad. Ella mencionó públicamente que no había tenido ninguna participación en esa elección más que ver que las universidades que habían participado, habían celebrado todos los exámenes y que incluso la Iberoamericana tenía todas las calificaciones. Dijo que ella no disponía de esa información”,

Sin embargo, abundó Aguilar, tras un juicio de amparo se obtuvo la información de las instituciones educativas involucradas misma que resultó contradictoria a las declaraciones de Castro.

“Nosotros la pedimos a través de un amparo y me llegó a mí la información de las tres universidades quienes dicen que solo prestaron su sistema de cómputo y sus instalaciones. La Iberoamericana dijo que la única intervención que tuvieron fue que a ellos se les pidió ayuda para elaborar los reactivos pero nunca supieron cuáles fueron las calificaciones que obtuvieron los aspirantes y que tendrían que haber sido las bases para elegir jueces y magistrados en Chihuahua”.

Ante las dudas generadas, dijo el entrevistado, se solicitó la intervención y persecución de un posible delito y el Congreso local era el ente obligado para investigar, pero se negó a hacerlo en su momento.

“Era obligación del Congreso vigilar, pero se negó a intervenir en la investigación del problema que estaba ocasionando Lucha Castro. El congreso sesionó en Juárez en 2018 y se hizo la petición por escrito que hicieran lo propio e investigaran cómo había sido todo, por qué no se había cumplido con los protocolos y que fuera sometida la investigación al ministerio público, esto con la intención de que si se incurría en algún delito que se mandara al juez de la causa, se vinculara a proceso y se procediera en consecuencia si había elementos suficientes para acreditar una conducta delictiva”.

Tras la falta de respuesta, añadió, hicieron una nueva solicitud para la reapertura del expediente, pero hasta el momento no han tenido respuesta, motivo por el cual acudirá al congreso de la unión.

“Ahora se eligió a un consejero nuevo por parte del congreso y nosotros le solicitamos que como vigilante reabriera el asunto de la elección de jueces y magistrados y que se investigara de nuevo a Lucha, se reabriera el expediente o como consecuencia nosotros íbamos a usar la vía del amparo para que se obligue al ministerio público para que hicieran esa investigación. Hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta incluso ya le enviamos un escrito a la gobernadora la semana pasada. Está habiendo una inclinación y favoritismo muy marcado, los jueces que señalamos no cumplen con ningún requisito de ley, hay jueces que acaban de salir de la escuela, esa situación es irregular y se ha quedado en el limbo, se quieren hacer tontos. Los consejeros están en una lucha interna porque entre ellos se están peleando sobre a quienes ratifican y a quienes no”, puntualizó.