Solo 28% de inversión federal vigente para 2022

Chihuahua, Chih.- De los 3 mil 609 millones de pesos calendarizados para proyectos de inversión federal a ser ejercidos en el estado de Chihuahua, con fecha de conclusión el último día del año 2022, solo 1 mil 18 millones de pesos se encuentran vigentes, el 28.22 por ciento, el resto se encuentra en proceso de registro, captura o modificación, a solo 3 meses y medio de concluir el año fiscal, de acuerdo a un análisis del presupuesto federal vigente.

Los proyectos que se encuentran en alguna fase de proceso constituyen monto de 2 mil 590 millones de pesos (71.78%) y pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad y tienen que ver con obra nueva en el caso de las subestaciones y mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Solo una obra en esta fase pertenece a otra dependencia, en este caso la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la remodelación del tramo carretero Nuevo Casas Grandes-Puerto Palomas.

Los proyectos vigentes pertenecen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Economía, y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

De los recursos que se pretenden ejercer al 31 de diciembre del 2022, 791 millones de pesos están contemplados en el calendario fiscal del año y 2 mil 818 millones de pesos corresponden al calendario de recursos propios de las dependencias señaladas.

Con datos obtenidos del tomo octavo del presupuesto federal consultable en línea en la página oficial de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, consultable en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infografia_ppef2022, las obras que tienen recursos vigentes, tanto de naturaleza fiscal, como de la dependencia gubernamental federal ejecutante, son la ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, con $338,912,644.00; la construcción de una Clínica Hospital en Cd. Delicias con $158,796,931.00; la ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua con $128,511,938.00.

Asimismo en esta condición de recursos vigentes esta la construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca arroyo Las Víboras de Ciudad Juárez, con $242,099,383.00; los estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos con $5,999,131.00; el inventario de pasivos ambientales mineros por estado con $6,205,998.00; y el rescate del Mega Parque El Chamizal en Ciudad Juárez, con $138,034,412.00.

Se encuentran en proceso de captura en planeación los proyectos de subestación CFE denominados Lebaron Banco 1 con $28,268,269.00; Campo Setenta y tres bco. 1 con $28,066,745.00; El Capulín Banco 1, con $30,063,878.00; Buenavista Banco 1, con $25,955,020.00; Sauzal Banco 1, con $28,257,225.00; y Cuatro Siglos Banco 1 con $26,907,093.00.

En proceso de modificación se encuentra el proyecto de modernización carretero Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas por un monto de $410,987,706.00.

En proceso de registro se encuentran los proyectos La Salada Banco 2 con $24,555,747.00; mantenimiento 2019 CCC Chihuahua II con $17,634,407.00; Mantenimiento 2021-2022 C.T. Benito Juárez (Samalayuca) con $354,776,201.00; Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Chihuahua II (El Encino) con $50,211,006.00; Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 1 con $579,226,450.00; Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 2 con $155,667,109.00; Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 3 con $198,074,759.00; Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 4 con $12,279,807.00; Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 5 con $619,766,384.00.