‘Sólo Chihuahua sigue permitiendo rendimientos fantásticos’

Chihuahua— El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini, señaló que sólo en Chihuahua se ofrecen rendimientos “fantásticos” en lo que respecta a intereses por inversiones como las ofrecidas por la consultora Aras, con lo que pidió a la ciudadanía no caer en este tipo de promesas y señaló la necesidad de regulaciones en el tema.

“Nosotros hemos insistido en que no puede haber intereses tan altos, intereses fuera del mercado porque es extraño que se pague tanto interés. Por eso le pedimos a las personas que busquen dónde invertir, que busquen rendimientos reales de mercado, no rendimientos fantásticos”, expresó.

“Es irreal porque si en el mercado te pagan rendimientos del seis por ciento anual, de dónde puedes sacar recursos para pagar un 10 por ciento mensual, es algo que no se da en ninguna parte del mundo, no existen, solamente aquí en Chihuahua con una de estas empresas, y por eso estamos extrañados de que tengan tanto tiempo funcionando y que las autoridades no hayan revisado cual es el esquema y la garantía que tienen los usuarios de este tipo de instrumentos”, apuntó.

Explicó que, a pesar de todo, desean el cumplimiento con los pagos a través de las inversiones inmobiliarias, pero acotó que el problema será el tiempo en que la empresa pueda responder.