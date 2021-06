'Sólo dos horas llega el agua'

Vecinos de la colonia Hidalgo, denunciaron exceso de problemas con el servicio de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), que limita mucho el tiempo en los hogares, que ni alcanza a hacer quehaceres, bañarse, además de llegar solamente en la madrugada y parte de la noche.

Argumentaron que las principales calles con la deficiencia en el servicio son entre la 110 y 112, la 24 de Junio, así como las que colindan con las colonias Martín López y Esperanza.

“Yo he vivido más de 40 años y los problemas siempre han estado, nunca hemos tenido un servicio digno. Llegan unos gobiernos y dicen que nos van a apoyar y nada, llegan los otros y es lo mismo”, comentó Martha de 69 años, habitante de la zona.

No obstante, los recibos son elevados ya que aunque ella recibe el descuento del 50 por ciento por ser adulto mayor, paga poco más de 200 pesos, cuando el agua llega a las 4:00 de la mañana, se va y regresa hasta las 16:00 horas y hasta las 6:00 de la tarde, por lo que no hay tiempo para hacer mucho a menos que se cuente con tinaco.

La también abuela, comentó que se ha llamado a las autoridades estatales responsables, sin embargo han tenido respuestas negativas, incluso les han dicho que siempre ha sido así en la colonia, por lo que debían estar acostumbrados.

“Si no tiene tinaco en esta colonia, no la armará, pero no es todo, se debe poner una bomba para que jale el agua al tinaco porque la presión es bien poquita, salen chorritos”, comentó Tania, también vecina de dicha colonia.

Muy cerca de las calles mencionadas está un pozo de la JMAS, que se aprecia deteriorado y con fugas alrededor del predio donde se encuentra, sin embargo desconocen los pobladores si este abastece a algunos hogares o simplemente se quedó de adorno.