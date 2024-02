Chihuahua, Chih.- “Ellos tienen que saber en dónde está mi hijo. ¿Por qué soltaron a la pareja que traía el carro de Irving, por qué?, pido la colaboración de la gobernadora para que me ayude a encontrarlo… sólo quiero saber en dónde está”, expresó con voz entrecortada Flor Vargas Portillo, madre de Irving Geovanni Smith Vargas, desaparecido desde el pasado 14 de febrero.

“Mi hijo no tiene un apellido de abolengo, ni somos ricos pero somos personas y para mí todo esto es muy duro”, agregó.

Smith Vargas, de 22 años, laboraba como chofer de Didi y para ello, utilizaba un automóvil Ford Figo 2019 de color gris, mismo que fue asegurado el 16 de febrero a Irvin Rubén M. R., y a Viviana F. M., cuando circulaban en Balleza, al sur del estado; estos, fueron liberados posteriormente por falta de evidencia suficiente.

¿Por qué soltaron a la pareja que traía el carro de Irving, por qué? Flor Vargas Portillo Madre de Irving Geovanni Smith Vargas, quien desapareció el pasado 14 de febrero

Pido la colaboración de la gobernadora, que me ayude a encontrarlo… Sólo quiero saber dónde está. Mi hijo no tiene un apellido de abolengo, ni somos ricos pero somos personas y para mí todo esto es muy duro”

Flor Andrea Vargas Portillo Madre de Irving Geovanni Smith Vargas

Tras esto, la madre de este joven desaparecido dijo en entrevista exclusiva para esta casa editora estar sumamente preocupada por él. “La última vez que yo lo vi a mi hijo fue en una videollamada el miércoles 14 de febrero, yo estaba fuera y a los pocos días me hablaron para decirme que él estaba desaparecido y yo me tuve que venir a Chihuahua porque estaban los rumores de que estaba desaparecido, que muerto y que el carro ya había aparecido, y para cuando yo llegué aquí ya habían pasado días de no saber nada de él”, explicó.

En ese mismo sentido, Flor Andrea Vargas Portillo dijo no entender la razón por la cual dejaron en libertad a las personas que traían el carro de su hijo si este traía evidencias de sangre.

“Es más que obvio que es un carro robado y por eso quiero pedirle su colaboración a Maru Campos porque para pedir votos son muy buenos, pero cuando pasa este tipo de cosas, no nos voltean a ver; por eso pido que me ayuden a localizar a mi hijo, yo pienso y siento que él está vivo, pero necesito a las autoridades para poder localizarlo”, refirió.

Aunado a eso, la madre de Irving expresó que hasta el momento no hay avances y que lo único que quiere saber es en dónde está Irving Geonvanni.

“Mi hijo no tiene un apellido de abolengo, no somos ricos, somos como cualquier humano necesitado así es que ahora soy yo la que implora su ayuda para encontrar a mi hijo. Me gustaría mucho que le den este mensaje a la gobernadora y me gustaría poder hablar con ella”.

Además, Flor Vargas dijo recordar a Irving como un joven amable, serio y responsable.

“Él es una persona que ayuda mucho a la gente, hace feliz a mucha gente, apoya a mucha gente, aquí en la colonia y a donde quiera que va él siempre es bien lindo; yo sé que no es malo, yo lo sé y cualquier persona se lo puede decir”.

La pareja que conducía su auto fue detenida y boletinada por la Fiscalía General del Estado. Horas más tarde la presunta responsable fue puesta en libertad por no tener nada que ver con los hechos, mientras que Irvin Rubén, quien conducía el automotor, fue puesto en libertad por orden de un juez, al no declarar legal la detención.

“Por favor, quiero suplicar que se difunda esto para que mi hijo aparezca, que si él está con vida me lo hagan llegar a mí, les pido que me ayuden a presionar a las autoridades, que por primera vez se haga justicia pronto; que no tenga que esperar meses o años para saber de mi hijo, sólo eso quiero”, finalizó la madre.

Así mismo, su tía dijo que toda su familia está muy preocupada y que esperan saber a la brevedad en dónde está este joven.