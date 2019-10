Solventará Municipio consulta pública para proyecto de alumbrado tras plebiscito

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declaró que la administración municipal está obligada a solventar la consulta pública de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, luego de que se autorizó el plebiscito para efectuarla en el caso del proyecto de renovación de alumbrado público.

Lo anterior, luego de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) declarara válido dicha consulta, sin embargo debido a que el año fiscal está por terminar, el órgano electoral no cuento con los recursos para hacer este ejercicio democrático.

“Le rascaremos al presupuesto para obtener recursos y cumplir con nuestra obligación como Municipio. Es algo que está en la ley y debemos acatarla. Lo importante es darle a los ciudadanos un alumbrado público digno, no importa si empezamos una parte o la mitad o la totalidad de la ciudad, lo importante es hacerlo”, expresó la alcaldesa.

Como ya se ha dicho anteriormente, este proyecto permitirá, en menos de dos años, renovar cableado, transformadores, fotoceldas y demás elementos que no funcionan, y cambiar las más de 81 mil viejas luminarias por luminarias LED de mayor luminosidad, eficiencia y ahorro de energía; además de colocar 1,600 nuevas luminarias donde actualmente no hay, para que asegurar iluminación de la misma calidad para toda la ciudad.