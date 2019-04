Someten 65 policías a Asuntos Internos

Chihuahua.- El director de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Gilberto Loya Chávez, informó que actualmente hay 65 casos de policías en revisión den la Comisión de Honor y Justicia de la Corporación, que son revisados por Asuntos Internos.

Estos, incluyen a los cinco elementos que fueron acusados e investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de un agente ex ministerial, quien perdiera los signos vitales antes de llegar a la Comandancia Sur, luego de un reporte de violencia familiar, sin embargo, el Poder Judicial determinó no vincular a proceso por falta de evidencia.

No obstante, la investigación continúa al interior de la Policía Municipal, razón por la cual, aún continúan suspendidos a pesar de haber sido liberados por un juez.

La totalidad de los agentes que están en investigación corresponden a lo que va de la administración, con casos de quejas ciudadanas, omisiones, abuso policial, incumplimiento de órdenes, protocolos, así como verificación de ascenso de grados sin comprobar su veracidad, entre otros factores.