‘Somos los más interesados en que se resuelva’

Chihuahua.- La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, aseguró que las demandas promovidas contra Aras Business Group siguen el curso procesal correspondiente, por lo que pidió confianza a los ciudadanos.

Hasta el 23 de febrero, el Tribunal había recibido 763 escritos de demanda en contra de la firma, a raíz del incumplimiento en el pago de rendimientos a sus inversores, según informó el área de Comunicación Social.

La titular de TSJ recordó que por el momento se están desahogando actos perjudiciales o previos al juicio como la promoción de providencias precautorias, que se debe realizar antes del emplazamiento o notificación de la demanda.

Hernández Acosta ya había señalado que los actos prejudiciales que se han realizado tienen como fin que los promoventes subsanen subsanar las demandas incompleta, presentando documentación o aclarando sus planteamientos.

En este sentido, manifestó que una vez que se concluyan con estas medidas, se dará pazo al emplazamiento a la empresa Aras, para que responda a lo que cada uno de los afectados haya planteado en sus escritos.

"No han crecido mucho las demandas, estamos estancados en casi 800. No se han emplazado porque no son temas judiciales, ya había explicado eso antes. Van en sus procedimientos naturales. Va en tiempo y forma, ni mejor ni peor, ni estamos obstaculizando, al contrario nosotros somos los más interesados en que el asunto se resuelva", dijo.

Desde finales de 2021, los afectados por la promotora de inversiones acudieron a las vías civil y mercantil para buscar la reparación del daño que sufrieron luego de que se les dejaran de pagar los réditos mensuales que percibían por invertir su capital. Debido a la gran cantidad de escritos, el tribunal tuvo que abrir una ventanilla especial para agilizar su recepción.

Además de estas demandas, Aras ya tiene en su haber 3 mil 642 denuncias penales en todo el estado por el delito de fraude, las cuales se concentran en su mayoría en la capital. Como medida precautoria, la Fiscalía General del Estado aseguro 73 bienes sobre los cuales se dictó embargo para garantizar la eventual reparación del daño.

