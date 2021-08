Son 4 estaciones del Bowi las más peligrosas

El Diario/ Google Maps

Chihuahua.- Usuarios de la ruta troncal del servicio de transporte publico Bowi están expuestos a sufrir lesiones, acoso y violación sexual, robo y hasta homicidios, según el conteo de esos delitos perpetrados en un radio de 250 metros de las estaciones de abordo realizado por el Observatorio Ciudadano de Ficosec durante el primer semestre del 2021.

La mayor incidencia de delitos en la zona de las estaciones del Bowi, operada y monitoreadas por el gobierno del Estado, se presentan en las del centro histórico de la ciudad, donde confluye un alto numero de personas y familias provenientes de todos los puntos de la ciudad, informó el coordinador Alonso Domínguez Álvarez.

Precisó que aunque la Fiscalía General del Estado tiene registrados 21 denuncias de lesiones dolosas, 14 delitos sexuales, nueve robos a transeúntes y cinco homicidios de enero a junio del 2021, y aunque no son muchos casos, es necesario que las autoridades pongan mayor atención ya que se sabe que al menos el 88 por ciento de los delitos no se denuncian o bien no se llega a integrar una carpeta de investigación de los delitos por falta de elementos.

En el mismo periodo del 2020, se registraron 26 denuncias de lesiones dolosas, 18 delitos sexuales, seis robos a transeúntes y tres homicidios dolosos.

Alonso Domínguez detalló que el Observatorio Ciudadano de Ficosec hizo un análisis de la incidencia delictiva en las estaciones del Bowi y sus alrededores en un radio de 250 metros y se encontró que los principales delitos registrados ahí son los ya mencionados.

Precisó que si bien no suceden las lesiones, acoso, abuso hostigamiento sexual y el sexting, así como el robo a transeúntes, y homicidios dentro de las estaciones, sí suceden en el perímetro mencionado, especialmente en las estaciones de la zona centro como son la Juárez, Fuentes Danzarinas, Catedral y Justicia.

Señaló que en estos lugares es donde hay más tráfico de personas, de población flotante proveniente de todas partes de la ciudad.

El coordinador informó que de acuerdo con el análisis del Observatorio se pudo establecer que en el perímetro de las estaciones de Justicia, Catedral y Juárez son las que presentan mayor incidencia de robo a transeúntes.

No obstante, en materia de delitos sexuales se presentan con mayor frecuencia en las estaciones de Karike, Zaragoza, Fresno, Fuentes Danzarinas, Juárez y Catedral.

Domínguez Álvarez dijo que esta información se obtuvo de la Fiscalía General del Estado y es con base en carpetas de investigación, y si bien la incidencia no es tan alta, el problema está ahí no se se puede dejar de señalar.

Alonso Domínguez enfatizó que las autoridades deberían estar pendiente y actuar en consecuencia para la prevención y atención de los casos señalados.

Subrayó que también se sabe que en la zona centro se tiene problemas importantes de robo de automóviles sin violencia, particularmente por el área de la Ciudad Judicial, así como de narco-menudeo.

Exhortó a la ciudadanía que si es victima de alguno de estos delitos hagan la denuncia correspondiente al 911 o bien en la linea ciudadanía *2232 donde serán atendidos por profesionales, de forma gratuita quienes ayudara interponer la denuncia y dar seguimiento al caso.

Lamentó que la mayoría de las víctimas no denuncien por considerar que es una gran pérdida de tiempo debido a que se encuentran en la zona centro y tienen que trasladarse hasta la Fiscalía a interponer su denuncia y tardar al menos tres horas y tener la presunción de que no se va a resolver nada y hasta porque no tiene pruebas de cómo demostrar un robo, por ejemplo.

Informó que hay una cifra negra en materia de seguridad en la ciudad en todos los delitos según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Publica 2020 levantada por INEGI, nueve de cada 10 casos, no se denuncia.

Detalló que en el caso del robo en la vía pública casi el 83 por ciento no se denuncia en el municipio de Chihuahua, por lo que se queda sin atender muchos de los delitos y eso convierte más grande la problemática.

El coordinador del Observatorio Ciudadano de Ficosec agregó que esto va aparejado con las cifras de porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura en Chihuahua, la cual, según los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana se tiene que ahora la gente se siente más insegura al segundo trimestre del 2021 respecto del primero.

Detalló en la calle el 45.1 por ciento se siente insegura, cuando en el primer trimestre lo manifestó así el 43.4%; también sucede lo mismo en el banco con un 44.5% contra un 42.7 que se tenia anteriormente.

También se siente insegura la gente en el automóvil, con un 27.7 por ciento, una cantidad más al 22.1 que se manifestó así en el primer trimestre del 2021.

Agregó que debe manifestar que la ENSU arrojó que en el transporte publico bajó la percepción de inseguridad ya que de 46.1 por ciento paso a 37.6% en el periodo de referencia.

Finalmente enfatizó con el llamado a las autoridades de poner atención a las zonas aledañas de las estaciones para evitar que crezca la incidencia de los delitos mencionados en menoscabo de los usuarios del transporte público.